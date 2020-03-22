Beşiktaş'ta Yunus Mallı harekâtı

Geleceğini planlayan Beşiktaş, transferde birçok gurbetçiyi listesine dahil etti. Siyah-beyazlılarda Yunus Mallı ve Mert Yılmaz gibi isimler öne çıkmış durumda. Yönetim, hamlesini Koronavirüs tehlikesinin bitmesinin ardından yapacak



Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan Beşiktaş, transferde Almanya ve Hollanda'yı merkez üssü haline getirecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyah-beyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor.



Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı Yunus Mallı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

Listede Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda.