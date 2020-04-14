Beşiktaş'a yeni 10 numara; Viktor Kovalenko

Shakhtar Donetsk forması giyen 24 yaşındaki Viktor Kovalenko'nun Beşiktaş yönetimine önerildiği öğrenildi.

Shakhtar’ın alt yapısında yetişen ve 6 sezondur A takımda görev yapan 1,82’lik orta saha, Ukrayna Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyiyor.



Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni bir maceraya hazır olan Kovalenko'nun, Beşiktaş'tan yanıt beklediği öğrenildi. Kovalenko, Shakhtar formasıyla 6 sezonda 183 maça çıkıp 28 gol attı.

Boşa çıkacak oyuncular değerlendirilecek

Süper Lig’e ara verilmesinin ardından maç ve yayın gelirini de kaybeden Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfere büyük bir miktar ayıramayacak. Siyah- beyazlıların bundan dolayı sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi.