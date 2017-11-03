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Spor

Beşiktaş - TTT Riga: 65-66

SALON: Akatlar BEŞİKTAŞ: Iva Perovanovic 22, Kübra Siyahdemir 2, Burcu Çiğil 3, Erica Wheeler 22, Tyrone Bernice Mosby 14, Sevgi Uzun, 1, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Melek Uzunoğlu, Buse Özek, Nisa Yalçın TTT RİGA: Sheylani Peddy 29, Gunta Basko 8, Ieva Kra

03 Kasım 2017 01:02

SALON: Akatlar
BEŞİKTAŞ: Iva Perovanovic 22, Kübra Siyahdemir 2, Burcu Çiğil 3, Erica Wheeler 22, Tyrone Bernice Mosby 14, Sevgi Uzun, 1, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Melek Uzunoğlu, Buse Özek, Nisa Yalçın
TTT RİGA: Sheylani Peddy 29, Gunta Basko 8, Ieva Krastina 9, Azania Stewart 8, Ally Malott, 2, Ruta Veidere 4, Kate Kreslina 6, Baiba Eglite, Anda Eibele, Janeta Rozentale
1\'İNCİ PERİYOT: 25-18 
İLK YARI: 37-33 
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 44-44
5 FAUL ALAN: Tyrone Bernice Mosby (37.12) Beşiktaş

Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Letonya temsilcisi TTT Riga\'ya sahasında 66-65 mağlup oldu.

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