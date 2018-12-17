Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip Uysal (Dk. 46 Gökhan Gönül) Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan Toköz, Quaresma (Dk. 46 Caner Erkin), Ljajic, Lens, Güven Yalçın (Dk. 82 Mustafa Pektemek)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 64 Batuhan Artarslan), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Amiri), Nwakaeme (Dk. 74 Ekuban), Rodallega

GOLLER: Dk. 45 Rodallega, Dk. 48 Nwakaeme (Trabzonspor) - Dk. 57 (KK) Onazi, Dk. 90+6 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Ljajic, Caner Erkin (Beşiktaş) - Pereira (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Beşiktaş, Vodafone Park\'ta ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

8\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ortaladı. Ön direkte Güven\'in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

20\'nci dakikada Dorukhan\'ın hatalı pasıyla topla buluşan Sosa\'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Karius topu kontrol etti.

22\'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Sosa\'nın ortasında Karius topu elinden kaçırdı. Nwakaeme\'nin şutunda top üst direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

31\'inci dakikada Adriano\'nun uzak mesafeden attığı sert şutta kaleci Uğurcan topu sektirdi. Seken topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

34\'üncü dakikada kısa paslarla rakip sahaya geçen Beşiktaş\'ta Adriano ortaladı. Arka direkte Dorukhan\'ın içeri çevirdiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

45\'inci sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Sosa ortaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega, Karius\'u çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48\'inci dakikada Trabzonspor farkı 2\'ye çıkardı. Onazi\'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme\'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

54\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Dorukhan ortaladı. Arka direkteki Caner\'in indirdiği topa müsait durumdaki Ljajic\'in vuruşu üstten auta çıktı.

57\'nci dakikada Beşiktaş farkı 1\'e indirdi. Caner Erkin\'in ortasında ön direkte topla buluşan Dorukhan\'ın vuruşunda Onazi\'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

65\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Ljajic ortaladı, Vida\'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda kornere tokatladı.

68\'inci dakikada Gökhan Gönül\'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dorukhan\'ın vuruşunda top kaleci Uğurcan\'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. Ancak VAR\'dan gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

85\'inci dakikada Caner\'in kullandığı kornerde Vida\'nın kafa vuruşu auta gitti.

87\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ortaladı. Caner Erkin\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan\'da kaldı.

90\'ıncı dakikada ceza sahası içinde markaj altında kalan Lens vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan\'da kaldı.

90+6\'ncı dakikada Caner Erkin\'in kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sona erdi.

CANER ERKİN VE PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş\'ta ikinci yarının başında Quaresma\'nın yerine oyuna dahil olan Caner Erkin, mücadelenin 78\'inci dakikasında Abdülkadir Ömür\'e yaptığı tehlikeli hareket sonrasında sarı kart gördü. Caner Erkin gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor\'da ise Pereira gördüğü sarı kart nedeniyle Süper Lig\'in 17\'nci haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

PEPE SON KEZ VODAFONE PARK\'TA

Beşiktaş\'ın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Portekizli stoper Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını statta takip etti. Tecrübeli savunmacı karşılaşmayı transfer komitesi başkanı Umut Güner\'in locasında Tamer Tuna ile beraber izledi.

(FOTOĞRAFLI)