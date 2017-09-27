Beşiktaş - RB Leipzig: 2-0

Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gary Medel (Dk. 70 Necip Uysal), Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Talisca (Dk. 81 Tolgay Arslan), Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun (Dk. 80 Alvaro Negredo)

RB LEİPZİG: Gulacsi, Ilsanker, Orban (Dk. 46 Kevin Kampl), Upamecano, Halstenberg, Keita (Dk. 59 Bruma), Demme, Sabitzer, Forsberg, Augustin, Werner (Dk. 32 Klostermann)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Caner, Dk. 90 Fabri (Beşiktaş) - Dk. 8 Orban, Dk. 15 Keita (Leipzig)

GOLLER: Dk. 11 Babel, Dk. 43 Talisca (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2\'nci maçında Beşiktaş, RB Leipzig\'i 2-0 mağlup ederek 2\'de 2 yaptı.

Siyah-beyazlılar bu skorla birlikte puanını 6\'ya yükselterek gruptaki liderliğini sürdürürken, RB Leipzig 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta Talisca ile kaleci arasında kaldı ve top kornere gitti.

11\'inci dakikada soldan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Cenk Tosun, topu Babel ile buluşturdu. Topa bekletmeden düzgün bir vuruş yapan Babel kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

16\'ncı dakikada Caner\'in sağ çaprazdan kullandığı frikik barajdan sekerek kornere çıktı.

17\'nci dakikada Leipzig kontra atağında rakibini düşüren Caner Erkin sarı kartla cezalandırıldı.

20\'nci dakikada Alman takımı ilk şutunu Keita ile bulurken, top farklı şekilde auta çıktı.

22\'nci dakikada Alman ekibinde Sabitzer\'in ceza sahasından şutunu Fabri kurtardı. Dönen topu ise Medel taça attı.

25\'inci dakikada Leipzig ilk kornerini kullanırken, içeri yapılan ortaya kimse dokunamadı.

31\'inci dakikada ikili mücadelede yerde kalan Talisca, saha kenarındaki tedavisinin ardından oyuna döndü.

34\'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilsanker\'in vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

43\'üncü dakikada Quaresma\'nın şık çalımın ardından yaptığı yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Talisca takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı 2-0\'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

48\'inci dakikada RB Leipzig tehlikeli geldi. Ceza sahasından sert bir vuruş yapan Forsberg, kaleyi bulamadı. Fabri\'nin de uzandığı top üst ağlarda kaldı.

52\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Sabitzer topu kaleye gönderdi, Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58\'inci dakikada Fabri muhteşem bir kuratrış yaptı. Sabitzer ceza sahası yayında rakibinden sıyrıldı ve yerden sert bir vuruş yaptı. Fabri son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60\'ıncı dakikada Vodafone Park\'ın ışıkları kapandı. Bu problemden dolayı sahadaki oyuncular ve hakemler bir süre kenara geldi.

70\'inci dakikada oyuncular sahaya döndü ve maç tekrar başladı.

81\'inci dakikada Leipzig köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Augustin topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

82\'nci dakikada aut çizgisinde Pepe ile mücadeleye giren Sabitzer topu Portekizli oyuncudan kurtardı ve şutunu çekti, top direkten auta gitti. Pepe bu pozisyonda faul bekledi.

86\'ncı dakikada Bruma rakibinden sıyrıldı, topu Halstenberg\'e gönderdi, oyuncunun vuruşu üstten dışarı çıktı.

88\'inci dakikada Dusko Tosic hızlı çıktı. Alvaro Negredo ile duvar pası yapan Tosic kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci çıkardı.

89\'uncu dakikada Leipzig Augustine ile gole çok yaklaştı. Augustine\'in vuruşu üstten auta gitti.

Mücadelenin kalan bölümünde de gol sesi çıkmazken, Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

VODAFONE PARK\'TA IŞIKLAR SÖNDÜ

60\'ıncı dakikada Vodafone Park\'ta ışıklar söndü. Yaşanan aydınlatma probleminden ötürü oyuncular ve hakemler bir süre saha kenarına gelirken, problemin uzamasından dolayı oyuncular soyunma odasına gitti. Mücadelenin 70\'inci dakikasında oyuncular sahaya geri döndü ve maç tekrar başladı. Karşılaşmanın 10 dakikalık kayıp bölümü, mücadelenin dakikasından düşüldü ve uzatmaya eklenmedi.

MİRCEA LUCESCU MAÇI TAKİP ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş\'ın RB Leipzig\'i konuk ettiği maçı Vodafone Park\'ta takip etti.