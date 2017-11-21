Beşiktaş - Porto maçından notlar

Beraberlik, Beşiktaş\'a yarıyor

Porto ligde namağlup

Cumhurbaşkanı Erdoğan maçta

Maça yoğun ilgi

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında kendi sahasında Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta ilk 11\'de herhangi bir sürpriz yaşanmazken, Caner Erkin 4 maç sonra ilk kez ilk 18\'de yer aldı.

BERABERLİK DE BEŞİKTAŞ\'A YARIYOR

Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda 4 maçta toplam 10 puan elde eden Beşiktaş, Porto karşısında galibiyet alması sonucu gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Siyah-beyazlı takım Porto ile berabere kalması durumunda bile Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna kalacak. Beşiktaş, Porto\'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa\'da oynanacak Monaco - Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig\'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

PORTO LİGDE NAMAĞLUP

Bu sezon ilk mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'tan alan Porto, kendi liginde ise yenilmiyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkan Porto, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi\'nde ise Beşiktaş\'ın ardından 6 puanla 2\'nci sırada bulunan Porto\'nun 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Porto, Beşiktaş dışındaki mağlubiyetini Leipzig karşısında aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park\'ta yerini aldı. Erdoğan, karşılaşmayı locada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte izliyor.

TOLGAY ARSLAN VE CANER ERKİN KART SINIRINDA

Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın oynadığı 4 maçta 2\'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor. Bu iki oyuncu Porto maçında sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig\'e karşı cezalı duruma düşecek. Porto\'da ise 2\'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor

MAÇA YOĞUN İLGİ

Beşiktaş - Porto maçına taraftar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini bitiren siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını bu tarihi maçında yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı 100 kadar da Porto taraftarı Vodafone Park tribünlerinde takip ediyor.