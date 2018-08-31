Beşiktaş - Partizan: 3 - 0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gherghe

BEŞİKTAŞ: Utku - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel (Dk. 76 Dorukhan), Necip (Dk. 27 Oğuzhan), Tolgay, Quaresma, Caner (Dk. 87 Gökhan Töre), Larin

PARTİZAN: Stojkovic - Miletic, Markovic (Dk. 46 Nikolic), Valiente, Miletic, Scekic (Dk. 57 Enache), Zdjelar, Zakaric, Pantic, Ivanovic (Dk. 62 Soumah), Ricardo

GOLLER: Dk. 37 ve Dk. 69 Pepe, Dk. 45 Oğuzhan (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Miletic, Ricardo, Nikolic (Partizan)

UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Partizan\'ı 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 69\'uncu dakikalarda Pepe ile 45\'inci dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti.

11\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı kornerde Larin\'in kafa vuruşu Partizan savunmasına çarparak kornere çıktı.

12\'nci dakikada kullanılan kornerde Partizan savunmasından seken top Necip\'in önüne düştü. Bu futbolcunun zayıf vuruşunda top kaleci Stojkovic\'de kaldı.

13\'üncü dakikada Caner\'in ortasında Quaresma topu bekletmeden içeri çevirdi. Arka direkteki Larin\'in vuruşu yandan dışarı gitti.

28\'inci dakikada Partizan sağ kenardan kornerde kazandı. Zakaric\'in kullandığı köşe vuruşunda Larin ön direkte kafayla topu uzaklaştırdı.

37\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Quaresma geçti. Portekizli oyuncunun ortasında Pepe\'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

45\'inci dakikada Beşiktaş farkı 2\'ye çıkardı. Larin ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

45+3\'üncü dakikada sap kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Quaresma\'nın ortasında Larin\'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş\'ın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

57\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Partizan atağında Zakaric topu içeri çevirdi, Pantic\'in bekletmeden yaptığı vuruş yan direkten döndü.

59\'uncu dakikada Larin\'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gökhan Gönül\'ün şutu farklı şekilde auta gitti.

62\'nci dakikada Gökhan Gönül\'ün ortasında Oğuzhan\'ın gelişine yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı çıktı.

69\'uncu dakikada sağ kanattan Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta Pepe\'nin kafa vuruşu ağlara gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Partizan\'ı 3-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)