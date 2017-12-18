Beşiktaş - Osmanlıspor: 5-1

100\'üncü gol Babel\'den

Beşiktaş\'ın bu sezon ligdeki ilk hat-tricki

Bu sezon ligde ilk kez 5 gol

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano (Dk. 79 Caner Erkin), Atiba, Medel, Talisca (Dk. 81Cenk Tosun), Babel, Quaresma (Dk. 68 Lens), Negredo

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Prochazka, Tiago, Musa (Dk. 77 Sadeghian), Lawal, Serdar, Özer (Dk. 61 Umar), Regattin, Cikalleshi (Dk. 69 Doukara)

GOLLER: Dk. 32 - Dk. 43 - Dk. 52 Babel, Dk. 74 Negredo, Dk. 87 Cenk Tosun (Beşiktaş) - Dk. 90+2 Serdar (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Caner Erkin (Beşiktaş) - Lawal, Serdar Gürler, Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Beşiktaş, Vodafone Park\'ta konuk ettiği Osmanlıspor\'u Babel (3), Negredo ve Cenk Tosun\'un attığı gollerle 5-1 mağlup etti. Osmanlıspor\'un tek golü 90+2\'nci dakikada Serdar Gürler\'den geldi. Siyah-beyazlı ekip bu sonucun ardından puanını 30\'a yükseltirken, Osmanlıspor 14 puanda kaldı.

18\'inci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sağ taraftan Quaresma\'nın yaptığı ortada boş durumdaki Atiba Hutchinson\'un kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

23\'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Babel pasını Atiba\'ya aktardı. Atiba ceza sahası dışında boştaki Medel\'e çıkardı. Medel\'in sol ayağıyla yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

32\'nci dakikada Quaresma\'nın sağ taraftan yaptığı orta sol taraftaki Adriano\'ya kadar gitti. Adriano\'nun sağ ayağıyla yaptığı ortada Babel\'in kafa vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

34\'üncü dakikada sağ kanattan Regattin\'in kornerden yaptığı ortada Özer Hurmacı\'nın önde direkte yaptığı kafa vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.

40\'ıncı dakikada Tosic\'in sol çizgiden içeriye çevirdiği topta Negredo\'nun şutu Osmanlıspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

43\'üncü dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını sağ taraftaki Quaresma\'ya verdi. Quaresma\'nın ortasında Babel\'in göğsüyle yaptığı dokunuş ağlara gitti: 2-0.

45\'inci dakikada top Gökhan Gönül\'den dışarı çıktı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda korner kararı verirken, Beşiktaşlı Gökhan Gönül topun kendisinden dışarı çıktığı belirterek hakemin verdiği kararı değiştirtti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-0\'lık üstünlükle gitti.

52\'nci dakikada orta sahada topu kapan Tosic\'in pasıyla ceza sahasına giren Babel\'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş kaleci Karcemarskars\'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

55\'inci dakikada paslaşarak kullanılan kornerin ardından ceza sahasına giren Quaresma\'nın sert şutu direkten döndü. Atiba\'nın önüne düşen topta Kanadalı oyuncunun vuruşu Osmanlıspor savunmasına çarparak kornere gitti.

59\'uncu dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Beşiktaş\'ta ceza sahası dışında topla buluşan Babel\'in sert şutu direğin dibinden auta gitti.

73\'üncü dakikada Negredo\'nun çalımları sonrası topu önünde bulan Atiba pasının Babel\'e aktardı. Babel\'in sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

75\'inci dakikada Talisca\'nın sert şutunda Karcemarskas\'ın sektirdiği topu önünde bulan Negredo topu ağlara gönderdi: 4-0.

87\'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin pasıyla topa buluşan Cenk Tosun ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla sert vurdu. Top kaleci Karcemarskas\'ın sağından ağlarla buluştu: 5-0.

90+2\'nci dakikadaki Osmanlıspor atağında Serdar Gürler hızla ceza sahasına girdi. Serdar\'ın şutunda top ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Osmanlıspor\'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.

100\'ÜNCÜ GOL BABEL\'DEN

Vodafone Park\'ta 41 maçta 99 gol atan Beşiktaş\'ta, 100\'üncü gol Ryan Babel\'den geldi. Osmanlıspor karşılaşmasının 32\'nci dakikasında Adriano\'nun ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Babel siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park\'taki 100\'üncü golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ\'IN BU SEZON LİGDEKİ İLK HAT-TRICKİ

Bu sezon geçen senelere göre hücumda daha az etkili olan Beşiktaş\'ta, ilk defa bir futbolcu hattirick yaptı. Ryan Babel, 32, 43 ve 52\'nci dakikalarda Osmanlıspor ağlarını sarsmayı başardı.

BU SEZON LİGDE İLK KEZ 5 GOL

Beşiktaş bu sezon Süper Lig\'de oynadığı bir maçta ilk defa 5 gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon daha önce deplasmanda oynadığı Göztepe ve Vodafone Park\'ta oynadığı Galatasaray maçında 3 gol atmayı başarmıştı.

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