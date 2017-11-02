Beşiktaş - Monaco: 1-1

Olgucan KALKAN - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Paolo Tagliavento, Alessandro Giallatini, Filippo Meli

Beşiktaş: Fabri - Gökhan, Pepe, Tosic (Dk. 69 Medel), Adriano, Atiba (Dk. 83 Talisca), Tolgay (Dk. 75 Mitrovic), Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk

Monaco: Subasic - Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Tielemans (Dk. 74 Carillo), Fabinho, Lopes (Dk. 85 Diakhaby), Moutinho, Lemar (Dk. 26 Jovetic), Keita

GOLLER: Dk. (P) 54 Cenk Tosun (Beşiktaş) - Dk. 45 Lopes (Monaco)

SARI KARTLAR: Tolgay, Tosic, Quaresma, Medel (Beşiktaş) - Lopes, Jorge, Diakhaby (Monaco)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü hafta maçında, Beşiktaş ile Monaco 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin tek golünü 54\'üncü dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydederken, Fransız ekibi Monaco\'nun golü 45\'te Lopes\'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 10, Monaco 2 puana yükseldi.

2\'nci dakikada Quaresma\'nın kullandığı köşe vuruşunda, Monaco savunması Tosic\'ten önce araya girdi ve Beşiktaş tekrar köşe vuruşu kazandı.

15\'inci dakikada Lemar\'ın kullandığı kornerde Tielemens kafayı vurdu, Fabri topu çelmeyi başardı.

37\'nci dakikada Monaco tehlikeli geldi. Jovetic\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes\'in vuruşunda kaleci Fabri\'den seken topu Pepe uzaklaştırmayı başardı.

45\'inci dakikada savunmadan çıkarken Adriano\'nun kaptırdığı top Monacolu oyuncuların önüne düştü. Lopes ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu Fabri\'nin sağından ağlara gönderdi.

İlk yarı Monaco\'nun 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53\'üncü dakikada Tolgay\'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma, Jorge\'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Paolo Tagliavento penaltı noktasını gösterdi.

54\'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına gelen Cenk Tosun topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 getirdi.

58\'inci dakikada Oğuzhan\'ın ara pasına hareketlenen Babel kaleciyi geçti ve boş durumdaki Quaresma\'ya pasını aktardı. Portekizli oyuncu boş kaleye bulamadı ve topu üstten dışarı yolladı.

80\'inci dakikada Moutinho\'nun pası ile topla buluşan Jorge\'nin vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

90\'ıncı dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Monaco savunmasını 5\'e 3 yakalayan siyah-beyazlı ekipte Talisca, Quaresma\'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Portekizli oyuncunun vuruşunda savunma topa son anda ayak koydu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.

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