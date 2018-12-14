Beşiktaş - Malmö maçından notlar

Son dakikada Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş\'ta 9 eksik var

Yedek kulübesinde sadece 6 futbolcu

Malmö başkanı unutulmadı

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta mücadelesinde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştı.

Gruptaki ilk 5 maçta 7 puan toplayan siyah beyazlılar, Malmö maçı öncesinde 8 puanlı Genk\'in ardından 2\'nci sırada yer aldı. Beşiktaş\'ın son 32 takım arasına adını yazdırması için Malmö\'den 1 puan alması yeterli olacak.

SON DAKİKADA GÖKHAN GÖNÜL ŞOKU

Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı seçeneği az olan bir kadro kurmak zorunda kaldı. Kaleyi yine Karius\'a emanet eden Güneş, stoper mevkinde Pepe ve Roco\'nun yokluğunda son dört maçta olduğu gibi Necip Uysal - Vida ikilisine görev verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül\'ün son dakikada sakatlanmasıyla ilk 11\'e Dorukhan Toköz girdi. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren ve 5 gündür dinlendirilen Dorukhan\'ı riske etmek istemeyen Güneş, Gökhan Gönül\'ün sakatlık yaşamasıyla iyileştiğini söyleyen Dorukhan\'ı kadroya dahil etti. Defansın diğer ismi ise sol bekte Adriano oldu. Tolgay\'ın kadro dışı, Atiba\'nın listede olmaması, Dorukhan\'ın sağ beke geçmesi ve yine bir orta saha oyuncusu olan Necip\'in de zorunlu olarak stopere geçmesiyle Medel - Oğuzhan\'dan başka alternatifi kalmayan Şenol Güneş, orta sahayı bu iki isme teslim etti. Hücum hattında da Quaresma ve Ljajic\'in yanında son maçlarda olduğu gibi yine Mustafa Pektemek\'i oynatan tecrübeli teknik adamın santrfordaki tercihi ise Vagner Love oldu.

BEŞIKTAŞ\'TA 9 EKSİK VAR

Beşiktaş, Malmö karşısına sakat ve kadro dışı oyuncular yüzünden oldukça eksik bir kadro ile çıktı. Milli takımlarında sakatlandıktan sonra devreyi kapatan Pepe ve Roco\'nun yanı sıra bireysel koşulara yeni başlayan Ryan Babel ve iki hafta önce sakatlanan Caner de kadroda yer almadı. Son dakika sakatlığı yaşayan Gökhan Gönül ve iki haftalık sakatlığının ardından ilk kez dün takım çalışmasında yer alan Jeremain Lens riske edilmeyen diğer oyuncular oldu. Bu altı futbolcuya ek olarak UEFA listesinde olmayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın ile süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan\'la birlikte eksik futbolcu sayısı 9\'a yükseldi.

YEDEK KULÜBESİNDE 6 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda eksik futbolcuların bir hayli fazla olması yedek kulübesini de etkiledi. Eksik esame listesinde A takım seviyesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Bu isimlerden ikisi kaleci Tolga Zengin diğeri de genç futbolcu Fatih Aksoy olurken hamle oyuncusu olarak Şenol Güneş\'in elinde sadece Gökhan Töre ve Cyle Larin kaldı. Yedek kulübesinin diğer iki oyuncusu ise altyapı oyuncuları Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin oldu.

MALMÖ BAŞKANI UNUTULMADI

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson\'ı alkışladı.

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