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Spor

Beşiktaş - Kırçiçeği Bodrum: 94 - 61

İSTANBUL,(DHA) -  SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan, Dorukhan Kalyoncu BEŞİKTAŞ: Elif Bayram 5, Bahar Yapar 8, Viktoria Mircheva 10, Evelyn Akhator 5, Olivia Epoupa 10, Kelsey Mitchell 24, Melek Uz

20 Ocak 2019 19:17

İSTANBUL,(DHA) - 

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan, Dorukhan Kalyoncu
BEŞİKTAŞ: Elif Bayram 5, Bahar Yapar 8, Viktoria Mircheva 10, Evelyn Akhator 5, Olivia Epoupa 10, Kelsey Mitchell 24, Melek Uzunoğlu 14, Hilal Bayraktar 5, Kübra Siyahdemir 5, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Esra Atacan 6, Bahar Çağlar
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Tearra Banks 25, Büşra Turan 9, Beril Albayrak 13, Begüm Taşkın 3, Deniz Ataer 2, Kübra Turan 5, Aycan Aktaş 4, Halime Vural, Milana Zivadinovic, Esma Çelen Türk
1\'İNCİ PERİYOT: 25 - K 5
DEVRE: 43 - 25 
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71 - 42

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 15\'inci haftasında Beşiktaş son sıradaki Kırçiçeği Bodrum\'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 94-61\'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Tearra Banks oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 8\'inci galibiyetini alırken, son sıradaki Kırçiçeği Bodrumspor ise bu haftayı da galibiyet alamadan tamamladı.

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