Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1

Olgucan KALKAN - Mesut IŞIK - Büşra KAYA / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Fabri, - Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Oğuzhan (Dk. 85 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 59 Vida), Babel, Negredo (Dk. 68 Lens)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, - Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 81 Neumayr), Sadiku, Trezeguet, Mensah, Murillo (Dk. 46 İlhan Depe), Eduok (Dk. 70 Mbaye)

SARI KARTLAR: Adriano, Ryan Babel, Medel (Beşiktaş) - Pavelka, Popov (Kasımpaşa)

GOLLER: Dk. 18 - Dk. 25 Talisca (Beşiktaş) - Dk. 72 Trezeguet (Kasımpaşa)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Vodafone Park\'ta oynanan maçta Beşiktaş, Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18 ve 25\'inci dakikalarda Talisca atarken, konuk ekibin tek golünü 72\'nci dakikada Trezeguet\'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36\'ya yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

12\'nci dakikada rakip sahada baskı kuran Beşiktaş, kısa paslarla rakip kaleye gitti. Negredo\'nun savunmanın arkasına attığı klas pasta Babel topa vuramadı.

18\'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Quaresma\'nın ortsında Talisca\'nın kafa vuruşu kaleci Ramazan\'ın solundan ağlara gitti: 1-0.

24\'üncü dakikada Negredo\'nun tek pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Oğuzhan\'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

25\'inci dakikada orta sahada topu kapan Medel\'in pasını Quaresma\'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ortasında Talisca kafa vuruşuyla farkı 2\'ye çıkard: 2-0.

30\'uncu dakikada soldan hareketlenen Atiba\'nın ortasında Negredo\'nun tekte yaptığı yandan auta gitti.

40\'ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo\'nun ortasında savunmanın ters vuruşu Quaresma\'nın önünde kaldı. Portekizli oyuncunun sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

42\'nci dakikada gelişen Kasımpaşa ataığında Trezeguet\'ten seken topta Eduok\'un bekletmeden yaptığı vuruş Fabri\'de kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve ilk 45 dakika Beşiktaş\'ın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başladı.

56\'ncı dakikada hızlı çıkan Beşiktaş, rakip savunmayı 3\'e 3 yakaladı. Gökhan Gönül\'ün pasında hareketlenen Talisca, topu arka tarafta hareketlenen Quaresma\'ya aktarmak istedi ancak pas isabetli olmadı.

65\'inci dakikada kazanılan kornerde Mensah\'ın ortasında Omeruo\'nun kafa vuruşu kaleci Fabri\'de kaldı.

70\'inci dakikada Lens\'in pasıyla sağ tarafta hareketlenen Oğuzhan, tekrardan Hollandalı oyuncuyu görmek istedi ancak top kaleci Ramazan\'da kaldı.

71\'inci dakikada Mensah\'ın pasıyla topla buluşan Trezeguet\'in şutu üst direkten döndü.

72\'nci dakikada orta sahada yapılan pas hatasında topla buluşan Mensah pasını Trezeguet\'e aktardı. Trezeguet\'in ceza sahasında topu sağ ayağına çekip yaptığı vuruş kaleci Fabri\'nin solundan ağlara gitti: 2-1.

87\'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Neumayr\'ın ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup etti.

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