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Spor

Beşiktaş - Halkbank: 3-2

İSTANBUL,(DHA) SALON: Akatlar HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül BEŞİKTAŞ: Seda, Şeyma, Dilara, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Pınar (L) (Azizova, Hümay, Simay) HALKBANK: Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Ramirez, Salas, Sanchez Perez, Derya (L) (Simge, Eyl

21 Mart 2018 20:13

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Akatlar
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül
BEŞİKTAŞ: Seda, Şeyma, Dilara, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Pınar (L) (Azizova, Hümay, Simay)
HALKBANK: Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Ramirez, Salas, Sanchez Perez, Derya (L) (Simge, Eylül (L), Mariana, Burcu Tutku)
SETLER: 23-25, 24-26, 25-17, 25-23, 17-15
SÜRE: 146 dakika (25, 33, 26, 31, 31)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5-8\'incilik Klasman Etabı ilk karşılaşmasında Akatlar Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakayı, konuk Halkbank\'ı 23-25, 24-26, 25-17, 25-23 ve 17-15\'lik setlerle 3-2 mağlup eden ev sahibi Beşiktaş kazandı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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