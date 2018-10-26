Beşiktaş - Genk: 2-4

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Daniel Stefanski, Marcin Bonlek, Dawid Igor Golis

BEŞİKTAŞ: Karius - Medel, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner (Dk. 85 Mustafa), Tolgay (Dk. 27 Roco), Medel, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Larin (Dk. 46 Love)

GENK: Vukovic - Maehle, Dewaest, Lucumi, Uroen, Pozuelo (Dk. 80 Seck), Malinovskiy, Heynen, Paintsil (Dk. 75 Piotrowski), Samatta (Dk. 87 Gano), Ndongala

GOLLER: Dk. 74 - Dk. 86 Love (Beşiktaş) - Dk. 23 - Dk. 69 Samatta, Dk. 81 Ndongala, Dk. 83 Piotrowski (Genk)

SARI KARTLAR: Lens, Roco, Gökhan Gönül, Mustafa, Oğuzhan (Beşiktaş) - Lucumi, Dewaest, Uronen (Genk)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü hafta karşılaşmasında sahasında Belçika ekibi Genk\'e 4-2 mağlup oldu.

16\'ncı dakikada Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Malnovskiy\'in Medel\'den sıyrıldıktan sonra uzak mesafeden yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti.

23\'üncü dakikada Genk öne geçti. Kendi yarı sahasından kısa paslarla çıkan Genk\'te sağ kanatta topla buluşan Maehle\'nin ortasında arka direkteki Samatta\'nın bekletmeden yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.

35\'inci dakikada Genk mutlak bir gol kaçırdı. Vida\'nın orta saha kaptırdığı top sonrası Pozuelo\'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Samatta\'nın Karius\'un yanından içeri bıraktığı topa Ndongala dokunamadı.

56\'ncı dakikada sol kanattan Pozuelo\'nun kullandığı kornerde Dewaest\'in kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

60\'ncı dakikada Roco\'nun ayağının altından kaçırdığı topla hareketlenen Samatta\'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Karius\'da kaldı.

62\'nci dakikada Oğuzhan\'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Love vuramadı. Genk savunmasının uzaklaştırmak istediği top Medel\'in önünde kaldı. Şilili futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.

70\'inci dakikada Genk farklı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Genk atağında Maehle\'nin içeri çevirdiği topta arka direkteki Samatta\'nın vuruşu kaleci Karius\'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2.

70\'inci Lens\'in sağ kanattan içeri çevirdiği topta Quaresma dokunamadı.

74\'üncü dakikada Beşiktaş farkı 1\'e indirdi. Sol kanattan Caner\'in yaptığı ortada arka direkte Gökhan Gönül içeri çevirdi. Vagner Love\'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

81\'inci dakikada Vida\'dan sıyrılan Ndongala\'nın vuruşunda top kaleci Karius\'un altından ağlarla buluştu: 1-3.

83\'üncü dakikada gelişen hızlı Genk arka direğe gelen ortada Piotrowski\'nin kafa vuruşu Caner\'e çarparak ağlara gitti: 1-4.

85\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı kornerde Roco\'nun kafa vuruşu kaleci Vukovic\'ten döndü.Dönen topta Gökhan Gönül müsait pozisyonda topa dokunamadı.

86\'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa\'nınn yaptığı ortada Love\'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 2-4.

90+6\'ncı dakikada Mustafa\'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Quaresma\'nın vuruşu kaleci Vukovic\'ten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Genk\'e 4-2 mağlup oldu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmada takımın gösterdiği performansa tepki gösterdi. Genk\'in üst üste bulduğu pozisyonlar ve Beşiktaşlı futbolcuların yaptığı pas hatalarının ardından siyah beyazlı taraftarlar \'Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın\' şeklinde tempo tuttu. Daha sonrasında \'Yönetim bu takım senin eserin\' diye bağıran taraftarlar, takımı alkışlarla protesto etti.

Beşiktaş\'ın 2009-2010 sezonunda Mustafa Denizli ile şampiyon olduğu sezon ve Slaven Bilic döneminde siyah-beyazlı tribünlerde sık sık söylenen \'Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor\' bestesi de ilk yarıda Beşiktaş tribünlerinde duyuldu.

Uzun zaman sonra Vodafone Park tribünlerinde takıma tepki gösterilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, soyunma odasına giden futbolcuları uyararak tribünlere gönderdi. Tribünlerin bir kısmı futbolcuları alkışlayarak destek verirken, bir kısmı da protestoya devam etti.

Futbolculardan da Quaresma, Caner, Larin, Oğuzhan, Roco ve Lens protestolardan nasibini aldı. Gökhan Gönül ve Medel ise gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar maçın ardından Gökhan Gönül ve Medel\'i tribünlere çağırdı.

Siyah beyazlı taraftarlar takımı ve yönetimi protesto ederken sadece teknik direktör Şenol Güneş\'e sahip çıktı. Tribünler uzun süre \'Şenol Güneş\' lehine tezahüratlarda bulundu.

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