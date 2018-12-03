Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Karius - Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel (Dk. 70 Lens), Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 81 Love), Güven Yalçın (Dk. 46 Atiba)

GALATASARAY: Muslera - Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Maicon, Mariano (Dk. 78 Linnes), Selçuk İnan (Dk. 74 Muğdat Çelik), Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru (Dk. 83 Ömer Bayram), Eren Derdiyok

GOL: Dk. 18 Ljajic (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray) - Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray\'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 18\'inci dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti.

13\'üncü dakikada Adriano\'nun uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ljajic\'in dar açıdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

15\'inci dakikada Beşiktaş\'ın kullandığı çift vuruşta Ljajic\'in şutu barajdaki Eren\'e çarptı. Bu esnada oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır, daha sonra VAR\'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

18\'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic\'in vuruşunda Muslera\'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

27\'nci dakikada Ljajic\'in sağ kanattan ortasında Dorukhan\'ın kafa vuruşu kaleci Muslera\'da kaldı.

33\'üncü dakikada Selçuk\'un kullandığı kornerde Ozan\'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması sonrasında topu uzaklaştırmayı başardı.

38\'inci dakikada Güven\'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic\'in şutunda Muslera topu rahat kontrol etti.

45+2\'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ljajic\'in şutunu Muslera kornere tokatladı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

56\'ncı dakikada Fernando\'nun uzak mesafeden attığı şut kaleci Karius\'tan sekti. Ceza sahası içerisindeki topu Vida uzaklaştırdı.

66\'ncı dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Beşiktaş\'ta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ljajic\'in plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

67\'nci dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Onyekuru, Necip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır daha sonra VAR\'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını iptal etti.

84\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Muğdat ortaladı. Arka direkte müsait durumdaki Ömer Bayram\'ın gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

87\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Muğdat içeri çevirdi. Feghouli\'nin gelişine yaptığı vuruşta Maicon\'un dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

90+4\'üncü dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın pasıyla ceza sahasına giren Caner\'in şutunda Muslera topu kornere çeldi.

90+6\'ncı dakikada Galatasaray\'da ceza sahası çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve siyah beyazlı ekip sahasında Galatasaray\'ı 1-0 mağlup etti.

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