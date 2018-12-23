T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe: 61 - 77

İSTANBUL,(DHA) -  SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Uygar Kurt, Serdar Saraç BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 2, Mitchell 10, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 10, Bahar Çağlar 6, Epoupa 16, Mircheva 14, Melek Uzunoğlu, Bahar Yapar  FENERBAHÇE: Hartley

23 Aralık 2018 23:26

İSTANBUL,(DHA) - 
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Uygar Kurt, Serdar Saraç
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 2, Mitchell 10, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 10, Bahar Çağlar 6, Epoupa 16, Mircheva 14, Melek Uzunoğlu, Bahar Yapar 
FENERBAHÇE: Hartley 17, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 6, Vaughn 10, Verameyenka 15, Ayşe Cora 7, Esra Ural Topuz 2, Özge Yavaş, Zandalasini 15, Tilbe Şenyürek
1. PERİYOT: 12-17
DEVRE: 40-40
3. PERİYOT: 58-56
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10\'uncu haftasında oynanan derbi mücadelede Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe\'ye 77-61 yenildi. 
Fenerbahçe bu sonuçla 8\'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş 5\'inci mağlubuyeti yaşadı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BJK Akatlar HAKEMLER Tunçtan Durmuşcan Uygar Kurt Serdar Saraç BEŞİKTAŞ Esra Erden AtacanMitchellKübra SiyahdemirAkhatorBaharEpoupaMirchevaMelek Uzunoğlu Bahar Yapar  FENERBAHÇE HartleyBirsel Vardarlı DemirmenTuğçe Canıtez
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24