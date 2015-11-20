'Beş THY çalışanı kurtulmayı başardı'



Mali'deki rehine krizinde ilk gelen bilgilere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre otelde rehin alınan 6 Türk Hava Yolları personelinden 5'i serbest kalmayı başardı. Ajansa konuşan güvenlik yetkilileri saldırganların, Kuran-ı Kerim okuyabilen bazı rehineleri serbest bıraktığını söyledi.

Mali Ordusu komutanlarından Modibo Nama Traore 10 kişilik silahlı grubun otele Allahü Ekber sloganlarıyla girerek güvenlik üyelerine ateş açtığını ve oteldekileri rehin aldığını kaydetti. Radisson Blu Oteli'nde 140 konuk ile 30 çalışan bulunuyor. Bunlar arasında Fransa ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor. ABD ve Fransa büyükelçilikleri Bamako'daki vatandaşlarından bulundukları yerlerden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Rehine krizi üzerine Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keïta Çad'a düzenlediği resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü.