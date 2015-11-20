T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Beş THY çalışanı kurtulmayı başardı'

Mali’nin başkenti Bamako’da rehine krizi sürüyor. Radisson Blu Oteli’nde rehin alınan 170 kişiden 50'si serbest bırakıldı. AA'ya göre serbest kalanlar arasında 5 Türk Hava Yolları çalışanı da var.

20 Kasım 2015 15:35


Mali'deki rehine krizinde ilk gelen bilgilere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre otelde rehin alınan 6 Türk Hava Yolları personelinden 5'i serbest kalmayı başardı. Ajansa konuşan güvenlik yetkilileri saldırganların, Kuran-ı Kerim okuyabilen bazı rehineleri serbest bıraktığını söyledi.

Mali Ordusu komutanlarından Modibo Nama Traore 10 kişilik silahlı grubun otele Allahü Ekber sloganlarıyla girerek güvenlik üyelerine ateş açtığını ve oteldekileri rehin aldığını kaydetti. Radisson Blu Oteli'nde 140 konuk ile 30 çalışan bulunuyor. Bunlar arasında Fransa ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor. ABD ve Fransa büyükelçilikleri Bamako'daki vatandaşlarından bulundukları yerlerden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Rehine krizi üzerine Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keïta Çad'a düzenlediği resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MaliBamakoBlu OteliTürk Hava YollarıAjansıKuran-ı KerimOrdusuModibo Nama TraoreAllahü EkberFransaMali Devlet BaşkanıBoubacar KeïtaWelle Türkçe AA Reuters AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24