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Yaşam
Deutsche Welle

Beş soruda çılgın karnaval günleri

Hristiyan adetlerine dayanan karnaval kutlamaları günümüzde milyonların katıldığı ve haftalarca süren renkli bir festivale dönüştü. Kimilerince 'beşinci mevsim' olarak anılan kutlamaların 5 önemli özelliğini derledik.

04 Şubat 2016 10:37


Karnaval nedir?

Kostüm ve maskelerle kutlanan festival, Latince "carne vale", Türkçesiyle "ete veda" ifadesinden türetildi. Almanya'dan Brezilya'ya birçok ülkede kutlanan karnaval geleneğinin kökeni, Hırıstiyan dini geleneklerine dayanıyor. Hristiyan aleminde et ve et ürünlerinin tüketilmediği, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren "oruç" döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnavalın bitişiyle birlikte "oruç" da başlıyor. Karnaval geleneği, kış mevsiminin kovulması adetine dayanıyor. Almanya'da karnavalın yoğun olarak kutlandığı yerlerin başında Ren bölgesinin önde gelen merkezlerinden Köln, Düsseldorf ve Mainz gelir.

Ne zaman başladı?

Bugün kutlandığı biçimiyle karnaval, Köln'de 1823'de festivali organize eden resmi bir komitenin kurulmasıyla başladı. Almanya'da 2,6 milyon civarında karnavalcı var. Karnavalcılar 5 bin dolayında dernekte örgütlenmiş durumda. Çatı örgütleri ise Federal Alman Karnaval Birliği.

Karnaval ve 11 rakamının bağlantısı nereden kaynaklanıyor?

Köln'deki karnaval sezonu, 11'inci ayın 11'inde, saat 11'i 11 geçe yapılan bir konuşmayla başlıyor. "Hoppeditz" adı verilen bir soytarı, eğlenceli bir konuşma yapar. Peki, neden bu kadar çok 11 rakamı? Kimilerine göre, Almanca’da 11 anlamına gelen "elf" kelimesinin Fransızca'da "eşitlik, özgürlük ve kardeşlik" anlamına gelen "Egalite, Liberte ve Fraternite" kelimelerini simgeliyor.

Karnavalda 'kadınların günü'nde neler oluyor?

Ren Nehri'nin geçtiği kentlerde kutlanan karnavalın en renkli günleri Şubat ayında yaşanıyor. Şubat ayında eğlenceli günlerin başlangıcı ise "Weiberfastnacht" denilen "kadınlar karnavalı"nın açıldığı perşembe günü. Kadınların belediye binalarını basarak kontrol altına aldıkları bu perşembe tam anlamıyla kadınların günü. "Weiberfastnacht"da bir kadının beğendiği erkeği öpmesi de bir gelenektir. Özellikle de o erkeğin kravatını ortadan kestiyse...

Karnavalın ekonomik boyutları nedir?

Karnaval Birliği'nin açıklamalarına göre 2012 yılında düzenlenen karnaval kutlamaları boyunca sadece Köln'de 460 milyon euroluk ciro yapıldı. Otel ve restoranlar 165 milyon euro kazanç elde ederken, kostüm satışından 85 milyon euro kazanç sağlandı. En büyük kazancı ise karnavalın unutulmaz ambiyansı, şekerlemeleri üretenler ve satanlar elde ediyor. Köln'de aynı yıl 330 ton şeker, 700 bin paket çikolata ve 220 bin şekerleme dağıtıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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