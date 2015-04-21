Beş maçlık antrenör



Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 başkanı Martin Kind yaptığı açıklamada “Michael Frontzeck yeni teknik direktörümüz olarak takımın kümede kalmasını sağlayacağına güvenimiz tam. Kalan maçlarda tek hedef Hannover'in Bundesliga'da kalmasıdır” ifadelerini kullandı. Sportif direktör Dirk Dufner de Frontzeck için “kendisi Bundesliga'yı iyi tanıyor ve geniş bir tecrübeye sahip” diye konuştu.

Frontzeck kulüple sezonun geri kalan beş maçı için sözleşme imzaladı. Hannover hali hazırda puan cetvelinin 15'inci sırasında ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde.

Neururer'den vazgeçildi

Frontzeck Tayfun Korkut'un yerine göreve geldi. Başkan Kind 13 maçlık kazanamama serisi ve Bayer Leverkusen karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet'ten 48 saat sonra Korkut ile yolların ayrılmasına karar verdi. Önce Peter Neururer'i düşünen kulüp daha sonra Frontzeck'te karar kıldı.

51 yaşındaki Frontzeck 2004/05 sezonunda Hannover'de Ewald Lienen'in yardımcılığını yapmıştı. Alman teknik adam St.Pauli, Mönchengladbach, Arminia Bielefeld ve Alemannia Aachen takımlarını da çalıştırdı.