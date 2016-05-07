Deniz seviyesi yükseldi, beş ada sular altında kaldı



“Environmental Research Letters”da yayınlanan çalışmada, “Son bir kaç 10 yıl içinde Solomon Adaları'na bağlı en az 11 ada ya tamamen yok oldu ya da şu anda kötü şekilde erozyona maruz kalıyor” denildi.

Araştırmacılar, 1947-2014 yılları arasında 33 adanın uydu ve gökyüzünden çekilmiş resimlerini inceleyerek bu sonuca vardı.

Araştırmaya göre, yok olan beş ada insanların yaşamadığı ancak balıkçılar tarafından sıklıkla kullanılan mercan adalarıydı.

Araştırmada ayrıca 2011-2014 yılları arasında ise deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ağır erozyona uğrayan diğer altı mercan adasındaki evlerin denize kaydığı belirtildi.

Araştırmanın yazarlarından Simon Albert, Solomon Adaları civarında denizin küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla yükseldiğini söyledi.