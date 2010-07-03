Berlusconi kucak dansı yaptırmış

T24

Yerel dansmış

Noemi Letizia isimli genç modelin 18’inci doğum günü partisine katıldığı için eşi Veronica Lario terk edilen, Patrizia D’Addario isimli eskort kızın sek anılarını anlattığı 73 yaşındaki Başbakan, yeni bir çapkınlık skandalıyla gündeme geldi. “L’Estado De Sao Paolo” isimli Brezilya gazetesinin haberine göre Başbakan resmi ziyaret için geldiği ülkede otel odasında alem yaptı. Pazartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’yla görüşen Berlusconi, gece de San Paolo’daki Hotel Tivoli’de kendisine özel ayarlanan kucak dansı ve pole dans (bir direk etrafında yapılan erotik dans) izledi.Gecede İtalyan yemekleri servis edilirken konuklar dansçılarla eğlendi. Walter ön adlı bir işadamının biner euro verdiği 6 dansçıdan 28 yaşındaki Alexandra Valenca, “Bizi kiraladılar ve İtalya’da televizyon şovu teklifinde bulundular. Bize Berlusconi’nin danslarımızı görmek istediği söylendi. Berlusconi çok sevimliydi. Bize İtalya’ya Brezilyalı dansçıları almak istediğini söyledi. 12 dakika dans ettik. Ben kalmadım fakat parti tüm gece devam etti” dedi. Başbakanlık sözcüsü ise Berlusconi’nin yemeğe nezaketen katıldığı, yerel dans gösterisi izlediğini söyledi.