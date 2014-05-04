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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'e ayak bastılar

Sekiz gün süren rehineliğin ardından dün serbest kalan AGİT gözlemcileri uçakla Berlin’e getirildi. Gözlemcileri Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen karşıladı.

04 Mayıs 2014 14:48


Ukrayna'nın doğusundaki Slavyansk kentindeki ayrılıkçıların dün serbest bıraktığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri akşam saatlerinde uçakla Berlin Tegel Havaalanı'na iniş yaptı. Aralarında Almanların yanı sıra, Danimarkalı, Polonyalı ve Çek gözlemcilerin bulunduğu grup Alman Ordusu'na ait bir uçakla Berlin'e getirildi. Beş Ukraynalı gözlemcinin ise Kiev'e gönderildiği açıklandı.

Ekibi havaalanında Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile yakınları karşıladı. Leyen, ekibin yara almadan, sağlıklı bir şekilde geri dönmüş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. AGİT gözlemcileri sekiz gün boyunca Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından alıkonulmuştu.

Rusya'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözlemcilerin serbest bırakılması için göstrediği çabalardan ötürü teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ombudsman Vladimir Lukin'i rehin alınan grubun serbest kalması için arabululuculuk yapması amacıyla Ukrayna'ya göndermişti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de ABD'nin gelişmelerden memnuniyet duyduğunu kaydetti ve AGİT gözlemcilerinin serbest kalmış olmasının bir ‘ilerleme' olduğunu vurguladı. Kerry, Rusya'nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ve Rusya yanlısı ayrılıkçılara verdiği desteği de geri çekmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya geçen hafta, ayrılıkçılar üzerindeki nüfuzunu gerginliğin yatıştırılması yönünde kullanmamakla eleştirilmişti.

25 Nisan'da kaçırılan gurubun serbest bırakılması için yoğun çaba harcanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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