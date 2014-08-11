Berlin'den uzlaşma çağrısı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını SWR televizyonunda değerlendiren Alman hükümetinin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Erdoğan'ın uzlaşma döneminden bahsettiğine dikkat çekerek "Bu kesinlikle acil olarak gerekli" dedi. Roth, Alman hükümetinin Erdoğan'dan yeni cumhurbaşkanı olarak birleştirici bir rol üstlenmesini beklediğini söyledi.

Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada verdiği sözleri hayata geçirmesini umduğunu belirten Roth, "Türk toplumu bölünmüş durumda. Türkiye'de nefes kesici ekonomik ve sosyal ilerlemeler sağlandı. Ancak demokrasi, hukuk devleti ve özgürlük konularında yapılacak çok iş var" diye sözlerini sürdürdü.

Erdoğan'ın gündeme getirdiği başkanlık sistemine ise olumsuz bakmadıklarına işaret eden Sosyal Demokrat Partili politikacı Roth, başkanlık sisteminin demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı olmadığını belirtti. Roth, "Şu anda önemli olan, AB ile üyelik müzakerelerine ivme kazandırabilmemiz ve geçtiğimiz aylarda hukuk devleti, demokrasi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi eleştirilere konu olan hassas konularla ilgili konuşabilmemiz" dedi.

Özdemir kuşkulu

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de Deutschlandfunk Radyosu'na seçim sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan'ın uzlaşmacı mesajlarına kuşkuyla yaklaştığını belirten Özdemir, Erdoğan'ın geçmişte de bu tür açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Ancak Erdoğan'ın seçmenlerin çoğunun güvenini kazandığı için seçimlerin galibi olduğunu ifade eden Özdemir, "Türkiye'de herkes şöyle düşündü: Yolsuzluk büyük olasılıkla muhalefetin içinde de var. Ancak o en azından toplumda sıçrama olmasını sağladı" diye konuştu. Özdemir, seçimlerde sosyal konular ve istihdam konularının rol oynadığını düşündüğünü ifade etti.

Yeşiller'in Meclis Grubundaki Avrupa sözcüsü Manuel Sarrazin ve eski eşbaşkan Claudia Roth da Erdoğan'ı sorumluluk bilinciyle davranmaya çağırdı. "Erdoğan'ın herkesin cumhurbaşkanı mı olacağına, yoksa ülkeyi bölmeye ve kutuplaştırmaya mı devam edeceğine karar vermesi gerektiğini" belirten Sarrazin ve Roth, Türkiye'nin daha fazla demokrasiden uzaklaştırılamayacağını kaydetti.