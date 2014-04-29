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Dünya
Deutsche Welle

Berlin’den Gauck tepkisi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gauck’a yönelik sert çıkışı Berlin’in tepkisine neden oldu. Gauck da Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt verdi.

29 Nisan 2014 23:30


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye'de demokratik eksiklikleri eleştirdiği gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sert tepkisini geri çevirdi.

İstanbul'da yaptığı açıklamada Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Gauck “Ben kendimde hak gördüğüm ve her zaman yaptığım şeyi yaptım. Bunlar bir toplumda tartışılan kritik meselelerle ilgili. Bu dostlar arasında normal bir durum“ diye konuştu.

Sadece yönetenlerden değil, yönetilenlerden de bilgi edindiğini belirten Gauck, “Biz resmimizi her iki tarafın bilgileriyle çekiyoruz“ dedi.

Berlin rahatsız

Erdoğan'ın açıklamaları Berlin'de de rahatsızlığa neden oldu. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, “Die Welt” gazetesine yaptığı açıklamada, “Erdoğan'ın duygusal açıklamalarının ne içerik ne de ton olarak orantılı olduğunu" söyledi. Roth, “Sadece hayretle karşılıyor ve kafa sallayabiliyorum“ diye sözlerini sürdürdü.

Roth, Gauck'un açıklamalarında Suriyeli mülteciler için gösterilen çabaya saygı duyduğunu belirtmesi ve ayrıca ekonomik ve sosyal canlanmaya vurgu yapmasıyla doğru dengeyi bulduğunu ifade etti. Roth, Gauck'un eleştirilerinin yargı bağımsızlığı, basın üzerindeki devlet etkisi ve hukuk devletindeki eksiklikler konusunda Türk toplumunda yaşanan endişelerle ilgili olduğunu kaydetti. Roth, bu tür eleştirilerin dostlar arasında olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth da Erdoğan'a tepki gösterdi. “Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nı küfürbaz bir şekilde azarlıyor“ diyen Roth, Erdoğan'ın kendi siyaset tarzında “terbiye ve demokrasi kültürünü“ unuttuğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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