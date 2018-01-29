Berlin'deki basın toplantısında tank protestosu

Alman hükümetinin olağan basın toplantısı beş protestocunun Afrin eylemi nedeniyle yarıda kesildi.

Toplantının başlamasından kısa bir süre sonra "Alman tankları Kürdistan'dan çekilsin", "Alman silahları ve Alman parası tüm dünyada insanları katlediyor" sloganları atmaya başlayan protestocular, YPG bayrağı açtı. Protestocular, YPG bayrağının yanısıra "Silah ihracatını durdurun" yazılı pankartlar da açtı.

Eylemciler kısa bir süre sonra basın toplantısının yapıldığı salonu terketti. Hükümet sözcüsü, güvenlik güçleri ve polisin bilgilendirildiğini belirterek, basın toplantısına devam etti.

Türkiye'nin Afrin operasyonunda Alman Leopard tanklarının kullanıldığına dair haberlerin ortaya çıkması Almanya'da tartışmalara yol açmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.

DPA, NS/ÖA

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