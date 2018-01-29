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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'deki basın toplantısında tank protestosu

Berlin'de hükümetin basın toplantısı Afrin protestosuna sahne oldu. YPG bayrağı açan eylemciler, "Alman tankları Kürdistan'dan çekilsin" sloganları attı.

29 Ocak 2018 20:51

Alman hükümetinin olağan basın toplantısı beş protestocunun Afrin eylemi nedeniyle yarıda kesildi.

Toplantının başlamasından kısa bir süre sonra "Alman tankları Kürdistan'dan çekilsin", "Alman silahları ve Alman parası tüm dünyada insanları katlediyor" sloganları atmaya başlayan protestocular, YPG bayrağı açtı. Protestocular, YPG bayrağının yanısıra "Silah ihracatını durdurun" yazılı pankartlar da açtı.

Eylemciler kısa bir süre sonra basın toplantısının yapıldığı salonu terketti. Hükümet sözcüsü, güvenlik güçleri ve polisin bilgilendirildiğini belirterek, basın toplantısına devam etti.

Türkiye'nin Afrin operasyonunda Alman Leopard tanklarının kullanıldığına dair haberlerin ortaya çıkması Almanya'da tartışmalara yol açmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.

DPA, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BerlinAfrinKürdistanAlmanYPGAlman LeopardAlmanyaDışişleri Bakanı Sigmar GabrielTürkiyeNS/ÖA &copy; Deutsche Welle Türkçe

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