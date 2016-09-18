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Dünya
Deutsche Welle

Berlin’de zafer SPD’nin

Seçmenin bir önceki seçimlere göre daha yoğun ilgi gösterdiği Berlin eyalet seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu. Katılımın yüzde 66 dolayında olduğu seçimlerden SPD birinci parti çıktı.

18 Eylül 2016 23:00


Sandık çıkışı anketlerine göre Alman Birinci Kanalı ARD - Infratest dimap'ın ilk hesaplamaları Sosyal Demokratların yüzde 23 dolayında oy aldığını gösteriyor. Katılımın yüzde 66 dolayında olduğu seçimlerde SPD’nin Berlin'deki koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar (CDU) rekor düşüş yaşadı ve ilk hesaplamalara göre yüzde 18 seviyesinde kaldı.

SPD ve CDU'nun hemen arkasında ise ikisi de yüzde 16,5'şarlık destekle Yeşiller ve Sol Parti yer alıyor. Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı ise % 11,5 düzeyinde.

Seçimlerin yapıldığı başkentin yanı sıra Almanya genelinde de sonuçlar merakla beklendi. Bugünkü seçimlere 2011’deki son seçimlere göre katılımın yoğun olduğu gözlendi. Öğle saatlerine kadar seçmenlerin yüzde 25’inin oy kullandığı başkentte eyalet seçim merkezi yönetimi bu oranla geçen seçimler kıyaslandığında neredeyse yüzde 6’lık bir artış elde edildiğini duyurdu.

4 milyonluk nüfusa sahip Berlin'de bugün yapılan eyalet parlamentosu seçimleri için yaklaşık 2 buçuk milyon seçmen sandık başına çağrıldı. Yapılan açıklamada katılımın yüzde 70 seviyelerinde olduğu kaydedildi. Berlinli seçmenler oy kullanabilmek için seçimlerin yapıldığı salonların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Kimler seçildi?

Seçmenler bugün kullandığı oylarla hem Berlin eyalet parlamentosundaki hem de hem de 12 seçim bölgesindeki temsilcilerini belirledi. Seçime 21 parti katıldı.

Hâlihazırda Berlin eyaleti Sosyal Demokratlar (SPD) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) koalisyonuyla yönetiliyor. Berlin kent eyaletine hükümet eden Belediye Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Michael Müller’in seçimden ağır yenilgi alsa da yine de birinci çıkması bekleniyordu. Seçim sandık çıkışı ilk sonuçlarına göre gelecekte Berlin’de iki ortaklı koalisyon imkânı bulunmuyor. Olası koalisyonun yeni ortakları Yeşiller ve Sol Parti oluşturabilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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