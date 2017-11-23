Berlin'de yeni hükümet arayışı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bugün SPD Genel Başkanı Martin Schulz'u Bellevue Sarayı'nda kabul edecek. Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon müzakerelerinin başarısız olması sonrasında Steinmeier'in Schulz'dan büyük koalisyon ihtimalini bir kez daha düşünmesini isteyebileceği belirtiliyor. Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar hükümeti kurabilecek meclis çoğunluğuna sahip. SPD yönetimi büyük koalisyona sıcak bakmadıklarını hafta başında bir kez daha ifade etmişti.

Steinmeier kritik görüşmeyle ilgili olarak Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble'ye (CDU) bilgi verecek. Görüşme öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı "SPD mevcut zor durumdaki sorumluluğunun tamamen bilincinde. Gelecek günler ve haftalarda ülkemiz için iyi bir çözüm bulacağımızdan eminim” dedi.

SPD yönetici kadroları arasında partinin projelerine ilişkin bağlayıcı sözler verilmesi halinde Merkel'in kuracağı bir azınlık hükümetine destek vermeyi savunanlar da var. Schulz'a büyük koalisyona açık kapı bırakmasını öneren, eyalet ve federal düzeyde sosyal demokrat siyasetçiler de bulunuyor.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel "Tüm seçenekleri tartışmalıyız. Bunun için de zaman harcayacağız" dedi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Schäfer-Gümbel "Kalıcı bir büyük koalisyon kötü olur, bu sadece siyasetin kenar çizgilerini güçlendirir" diye konuştu. Büyük koalisyonun son aylarda çeşitli kereler koalisyon sözleşmesini riayet etmediğini belirten Schäfer-Gümbel "güven ilişkisinin büyük ölçüde zarar gördüğünü" ifade etti.

FDP erken seçim sonrasında da koalisyona soğuk

Öte yandan koalisyon müzakerelerinden çekilen Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner partisinin erken seçimlere gidilmesinden sonra da CDU/CSU ve Yeşiller ile bir koalisyon görüşmesini prensip olarak reddettiğini açıkladı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Lindner "Şu an Yeşillerle federal düzeyde güvene dayalı bir işbirliği mümkün değildir” dedi. Lindner "Komplo teorileri ve bizim sağ popülist bir parti olduğumuz yönündeki karalamalarla arkamızdan attıkları taşlar bu değerlendirmemi doğruluyor” diye konuştu.

Genel olarak azınlık hükümetlerine sıcak bakmadığını belirten Lindner partisinin erken seçimden korkmadığını ifade etti. FDP Genel Sekreteri Nicola Beer de CDU/CSU ile Yeşiller'in kuracağı bir azınlık hükümetine destek vermenin "tahayyül gücünü aştığını” ifade etti.

Yeşiller de bir azınlık hükümetine destek verme konusunda çekinceli bir görüntü sergiledi. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Bild gazetesine verdiği demeçte "Şu anda bunun nasıl anlamlı olacağını göremiyorum. Eğer böyle bir şey işleyecek olursa, o zaman bizim projelerimize de uygun bir çoğunluk olacak demektir ancak bugünkü mecliste durum bu değil” dedi.

dpa/EC/HS

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