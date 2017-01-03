Berlin'de terörle mücadele tartışması

Mülteci olma başvurusu redderilen sığınmacıların geri gönderilmesi için sınır dışı merkezleri kurulmasını ve polisin yetkilerinin genişletilmesini öneren Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere'in terörle mücadele önerileri Berlin'de tartışmalara neden oldu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Sigmar Gabriel, İçişleri Bakanı De Maiziere'nin önerilerinin uzun vadeli reformlar olduğunu söyledi. Gabriel, güvenlik kurumlarını yeniden yapılandırmak gibi uzun sürecek tartışmalar yerine şimdi neler yapılacağına yoğunlaşmak gerektiğini söyledi.

SPD iç politika uzmanı Burkhard Lischka da ciddi terör tehlikesi olduğu bir zamanda güvenlik birimlerinin yapılandırılmasında radikal değişilikliğe gitmenin ‘ateşle oynamak‘ olacağını savundu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise temel değişiklikler yerine Berlin'deki saldırıyı düzenleyen kişinin nasıl Almanya'ya gelebildiğini ya da tüm Avrupa'da günlerce kaçabildiğini sorgulamak gerektiğine dikkat çekti.

"Merhametsiz öneri"

Sol Parti iç politika uzmanı Ulla Jelpke ise İçişleri Bakanı'nın sığınmacılar için sınırdışı merkezleri önerisinin 'merhametsiz' olduğunu belirterek sınırdışı edilecek olanlara da onurlu davranılması gerektiğini belirtti.

Yeşiller Partisi de bu tür merkezlerin çözüm getirmeyeceğini savundu. Partinin iç politika uzmanı Irene Mihalic, mültecilerin geldiği ülkelerin geri kabul etme eğilimlerini artıracak çözümler üzerinde durulmasını önerdi.

Bakan'ın önerileri

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'da iç güvenliğin artırılabilmesi amacıyla bir dizi yeni öneride bulunmuştu. Önerilerini Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede dile getiren Bakan, federal polisin yetkilerinin genişletilmesini ve Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacılar için 'sınır dışı merkezleri' kurulmasını talep etti.

Almanya'da Berlin saldırısının faili Anis Amri'nin Almanya'ya sığınmacı olarak geldiği ancak iltica başvurusu kabul edilmediği halde ülkesi Tunus'a geri gönderilemediğinin ortaya çıkması iltica başvurusu reddedilen kişilere yönelik bir tartışma başlatmıştı.

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dpa/AFP/DK/HS