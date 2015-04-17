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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de 'soykırım' tartışması

Alman hükümeti, 24 Nisan'da yapacağı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmamayı planlıyor. Ancak hükümetin kararı koalisyon içinde tartışmalara neden oldu.

17 Nisan 2015 20:14


Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılında başlayan Ermenilere yönelik katliamın 'soykırım' olup almadığı Almanya'da da tartışmalara neden oluyor. Alman hükümeti, 24 Nisan'da katliamın 100'üncü yılı dolayısıyla yapacağı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmama kararı aldığını açıklamıştı.

Tartışmayla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları ziyaret ettiği Estonya'nın başkenti Talin'de yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de "Geçmişte yaşanan vahşet, bir kavram ya da bu kavrama ilişkin tartışmayla sınırlandırılmamalıdır" ifadesini kullandı. Steinmeier, hükümet açıklamasıyla ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.

"Adı konmalıdır"

Hükümet açıklamasında 'soykırım' ifadesine yer verilmemesi planı özellikle koalisyon ortağı Birlik partileri içinde tepkiye neden oldu. Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada hükümeti 'taktik' davranmakla suçlayarak "Uzun zamandır bilinen ve bilimsel dayanağı da olan bir şeyin adının konulması gerekir: Bu da 100 yıl önce Ermenilere soykırım yapıldığıdır" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Erika Steinbach da "Çekimser davranmaktan vazgeçmenin ve Ermenilere soykırım yapıldığını resmi olarak tanımanın zamanı gelmiştir. Bu tür olayların uluslararası toplum tarafından kınanması ve etkili bir şekilde önlenmesi bizim bir yükümlülüğümüzdür" diye konuştu.

23 Nisan'da Berlin'de Kiliseler tarafından düzenlenecek bir anma etkinliğine Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da katılması bekleniyor. Gauck'un kilisede yapacağı konuşmada nasil bir ifade kullanacağı Berlin'de merakla bekleniyor.

Erivan'a Devlet Bakanı gidiyor

Almanya'da 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü önümüzdeki hafta muhtelif törenlerle anılacak. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek anma töreninde ise Almanya'yı dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un temsil etmesi kararlaştırılmıştı.

Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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