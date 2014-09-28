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Spor
Deutsche Welle

Berlin'de rekor kırdı

Kenyalı atlet Dennis Kimetto, 41. Berlin Maratonu'nda 42 kilometrelik parkurda dünya rekoru kırdı.

28 Eylül 2014 20:21


Kenyalı Dennis Kimetto, pazar günü yapılan Berlin Maratonu'nda dünyanın en hızlı maraton koşan atleti olarak rekor kırdı.

Berlin'deki 42 kilometrelik parkuru 2 saat 2 dakika 57 saniyede tamamlamayı başaran Kimetto, böylece 26 saniye ile yine Kenyalı atlet Wilson Kipsang'ın rekorunu kırmış oldu.

Maratonun ikincisi 2 saat 3 dakika 13 saniyeyle yine Kenyalı sporcu Emmanuel Mutai oldu. Parkuru 2 saat 5 dakika 56 saniyede tamamlayan Etiyopyalı atlet Abera Kuma ise üçüncülüğü elde etti.

Maratonun ardından Alman televizyonu ARD'ye konuşan Dennis Kimetto, Berlin'e dünya rekoru kırmak için geldiğini ve koşarken rekoru kıracağını tahmin ettiğini söyledi.

Erkeklerde ikinci olan Mutai da rakibinin başarısından dolayı mutlu olduğunu belirterek "Dünyanın en iyi adamı kazandı. Bugün rekor kırmak istiyorduk. Buraya tekrar geleceğim ve Dennis'i yeneceğim" diye konuştu.

Kadınlarda da Etiyopyalı Tirfi Tsegaye 2 saat 20 dakika 18 saniyeyle birinci oldu. İkinciliği yine Etiyopyalı atlet Feyse Tadese 2 saat 20 dakika 27 saniyeyle, üçüncülüğü de Amerikalı atlet Shalane Flanagan 2 saat 22 dakika 14 saniyeyle elde etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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