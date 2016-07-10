Berlin'de polisle göstericiler çatıştı



Berlin'in Friedrichshain semtinde, cumartesi akşamı 2 bin kadar radikal solcu, buluşma yeri olarak kullandıkları bir evin dışında sürekli polis varlığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Kaşıklarla tencere tavalara vurup bulundukları sokağa atıfla “Domuzları Rigaer'den çıkarın” diye slogan attılar.

Gerginlik arttıkça göstericiler, polise doğru taş, şişe ve havai fişek atmaya başladı. Polis araçlarına zarar verip çevredeki dükkânların camlarını kırdılar.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis sözcüsü, atılan taş ve şişeler nedeniyle, birkaç polisin yaralandığını bildirdi. Çatışma nedeniyle organizatörler yerel saatle 23.15'te gösteriyi sona erdirdi. Friedrichshain ve Kreuzberg civarında 650 polisin görev aldığı kaydedildi.

Aylardır süren gerginlik

Berlin polisi Rigaer Sokağı'ndaki evde kalan insanları tahliye etmek için aylardır uğraşıyor ancak radikal solcular buna hükümet karşıtı gösteriler ya da çevredeki araçları kundaklayarak cevap veriyor.

Solcular, geçen haftalarda sürekli polis devriyesine karşı muhalefet göstermek için sokaklarda şiddet çağrısı yapmıştı.