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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de operasyon

Berlin ve çevresinde İslamcı çevrelere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 13 evin arandığı operasyonda 200'den fazla polis görev aldı.

20 Ocak 2015 11:41


Berlin eyalet polisi ve Berlin Başsavcılığı'nın ortaklaşa yönettiği operasyonda, aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu 200'ü aşkın polis görev aldı. Berlin'de 11, Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da 1 ve Thüringen eyaletindeki Nordhausen'da 1 ev arandı. Aramaların geçen hafta düzenlenen operasyonla bağlantılı olduğu belirtildi. Polis, evleri arananlara yönelik henüz herhangi bir suçlama sözkonusu olmadığını açıkladı.

Geçen haftaki operasyonda "Suriye'de şiddet eylemi planladıkları" gerekçesiyle 2 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 41 yaşındaki İsmet D.'nin Berlin'deki bir İslamcı grubun liderliğini üstlendiği ve "Emir" tayin edildiği kaydedilmiş, grubun ağırlıkla Türk, Çeçen ve Dağıstanlılardan meydana geldiği belirtilmişti. Berlin'in Moabit semtinde bulunan bir Kur'an kursunda IŞİD'e taraftar kazandırılmaya çalışıldığı, şüphelilerin Almanya'da saldırı planladıklarına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedilmişti.

İsmet D.'nin 43 yaşındaki diğer zanlı Emin F. ile birlikte Suriye'ye giden grup üyelerine "organizasyon ve mali destek sağladığı" ileri sürülüyor. Suriye'ye giden grup üyelerine gece görüş cihazı gibi askeri malzemenin sağlandığı yönündeki iddiaların ise araştırıldığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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