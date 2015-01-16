Berlin'de IŞİD operasyonu, 2 Türk tutuklandı

Berlin'de polis 'Suriye'de şiddet eylemi planladıkları' gerekçesiyle 2 Türk vatandaşını tutuklandı.

Uzun yıllardır "şiddet yanlısı Selefi çevresine" dahil oldukları ileri sürülen 41 ve 43 yaşındaki zanlılar, aralarında özel kuvvetlerin de bulunduğu 250'ye yakın polisin katıldığı bir operasyonda yakalandı. Operasyonda Berlin'in Moabit ve Wedding semtlerinde toplam 11 ev basıldı.

Polis, operasyonun "Suriye'de şiddet eylemi planlayan ve kara para akladığından şüphelenilen 5 Türk vatandaşını hedef aldığını" açıkladı. Zanlıların "ideolojik olarak IŞİD ve Suriye'deki Çeçen gruplara yakın olduğu" bildirildi.

Berlin Savcılığı ve polisin terörle mücadeleden sorumlu "devlet güvenlik birimi" tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda hedef alınan zanlıların 31 – 44 yaş arasında olduğu belirtildi. Operasyonun aylardan beri devam eden bir hazırlık süreci sonunda düzenlendiği vurgulandı. Şüphelilerin Almanya'da saldırı planladıklarına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

'Grup Türk, Çeçen ve Dağıstanlılardan oluşuyor'

Zanlılardan İsmet D.'nin Berlin'deki bir İslamcı grubun liderliğini üstlendiği ve "Emir" tayin edildiği kaydedildi. Grubun ağırlıkla Türk, Çeçen ve Dağıstanlılardan meydana geldiği belirtildi. İsmet D.'nin 43 yaşındaki diğer zanlı Emin F. ile birlikte Suriye'ye giden grup üyelerine "organizasyon ve mali destek sağladığı" ileri sürüldü. Suriye'ye giden grup üyelerine gece görüş cihazı gibi askeri malzemenin sağlandığı yönündeki iddiaların ise araştırıldığı açıklandı.