Berlin'de okulda Yahudi düşmanlığı

Berlin'de 14 yaşındaki bir çocuğun sınıf arkadaşlarının Yahudi olması sebebiyle kendisine yönelik taciz ve hakaretlerin ardından okuldan ayrılmak zorunda olduğu ortaya çıktı. 14 yaşındaki çocuğun annesi The Jewish Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, çocuğunun maruz kaldığı hakaret ve saldırıları anlattı.

Berlin Friedenau'daki lisenin yönetimi kamuoyuna yönelik açıklamasında, okulda yaşanan olaydan büyük üzüntü duyulduğunu belirtti. Okul Müdürü Uwe Runkel Tagesspiegel gazetesine tacizleri doğrulayarak, 14 yaşındaki öğrencinin iki hafta önce otobüs durağında iken okuldan arkadaşları tarafından zorla alıkoyularak plastik parçalar saçan oyuncak bir tabanca ile hedef alındığını belirtti. Okul yönetimi internet sayfasından çocuğa hakaret eden ve döven öğrenciler hakkında cezai kovuşturma başlatılması için şikayette bulunulduğunu belirtti. Okul yönetimi ayrıca saldırgan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını da belirtti.

Tagesspiegel gazetesi konuyla ilgili haberinde söz konusu okuldaki öğrencilerin yüzde 75'inin ana dillerinin Almanca olmadığını belirtti. Haberde çocukların ailelerinin büyük bölümünün Türk ya da Arap kökenli olduğu kaydedildi.

The Jewish Chronicle 14 yaşındaki öğrencinin birkaç ay önce okulda Yahudi olduğunu arkadaşlarına söylediğinde, "Aslında iyi bir tipsin ama seninle arkadaş olamam" ya da 'Yahudilerin hepsi katil" şeklinde tepkiler aldığını yazdı.

Tagesspiegel gazetesine açıklama yapan Demokrasi ve Yahudi Düşmanlığına Karşı Yahudi Forumu adlı derneğin sözcüsü ve koordinatörü Levi Salomon, "Ne yazık ki bu istisna değil, sürekli böyle saldırılar duyuyoruz" diye konuştu.

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dpa, HT/MK