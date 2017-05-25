Berlin'de Merkel-Obama buluşması

Merkel'in Berlin'deki Alman Protestanlarının Kilise Günü'nde ABD eski Başkanı Barack Obama ile birlikte katıldığı açık hava sohbeti toplantısını Brandenburg Kapısı'ndaki meydanı dolduran 70 bin kişi izledi.

Merkel buluşmada, iltica talebi reddedilen yabancıların en kısa zamanda ülkelerine geri gönderilmelerinden yana olduğunu açıkladı. Almanya Başbakanı, "sözlerimin herkesçe beğenilmeyeceğinin farkındayım ama gerçekten ihtiyacı olanlara yardım etmek zorunda olduğumuzu da biliyorum” dedi.

Merkel Almanya'da kalma izni olmayanlara gereksiz yere "uyum umudu" verilmemesi gerektiğini ve Almanya'nın toplum hayatına alışan birçok yabancının ülkeyi terk etmek zorunda kalmaktan korktuğunu belirtti. Başbakan'ın sınır dışı etme işlemlerinin hızlandırılması gerektiği şeklindeki sözleri sohbet toplantısını izleyenler tarafından protesto edildi.

Obama'dan Merkel'e destek

Obama ise Merkel'in iltica politikasındaki güçlükler konusunda dile getirdiği görüşlere katıldığını açıkladı. Obama, "mültecilerin himayeye muhtaç olduklarını inkar etmediğini ama yardım imkânlarının sınırlı olduğunu” söyledi. Obama "en iyi çözümün bu insanların ülkelerindeki hayat şartlarının düzeltilmesi olabileceğini ve kalkınma yardımlarının, çatışmalara çözüm bulunmasının ve iklimi koruma yatırımlarının bunda önemli rol oynayabileceğini" sözlerine ekledi.

Obama, Merkel'in iltica politikasıyla ilgili kararlarını anlayışla karşılamak gerektiğini belirtti. İnsani yükümlülüklerle devlet politikasının şartlarını dengelemenin ne kadar zor olduğunu bizzat tecrübe ettiğini dile getiren eski ABD Başkanı, "Sınırın karşı yakasındaki çocuğun en az kendi çocuğum kadar şefkat ve sevgiyi hak ettiğini biliyorum. Ancak devletlerin hükümet başkanlarının kendi halklarına karşı sorumluluk taşıdıklarını ve maddi imkânların da sınırsız olmadığını unutmamamız gerekir” dedi.

Merkel ile Obama arasındaki sohbete Alman Protestan Kiliseleri Konsey Başkanı Heinrich-Bedford Strohm ve Kilise Günü Başkanı Christina Aus da katıldı. Pazartesi günü Manchester'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Berlin'in merkezindeki buluşma son derece sıkı güvenlik tedbirleri altında yapıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/kna/AFP, AG/CÖ