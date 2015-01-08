Berlin'de kritik Ukrayna görüşmesi

Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, Berlin ziyareti kapsamında ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile yaptı. Yatsenyuk, Bellevue Sarayı olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Gauck ile bir araya geldi.

Yatsenyuk bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. Merkel-Yatsenyuk görüşmesinde Kiev-Moskova ihtilafının öne çıkması bekleniyor. Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayan Kiev, Rusya'yı doğudaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Berlin'de dün yaptığı açıklamada, Rusya ile yaşanan gerginlikte Batının desteğine güvendiklerini söyledi. Yatsenyuk, "Bu zorlu dönemi aşmamızda Almanya ve diğer Batılı ortaklarımızın yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.