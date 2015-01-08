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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de kritik Ukrayna görüşmesi

Bir çalışma ziyareti için Berlin'e gelen Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk bugün Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşecek.

08 Ocak 2015 11:50

Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, Berlin ziyareti kapsamında ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile yaptı. Yatsenyuk, Bellevue Sarayı olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Gauck ile bir araya geldi.

Yatsenyuk bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. Merkel-Yatsenyuk görüşmesinde Kiev-Moskova ihtilafının öne çıkması bekleniyor. Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayan Kiev, Rusya'yı doğudaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Berlin'de dün yaptığı açıklamada, Rusya ile yaşanan gerginlikte Batının desteğine güvendiklerini söyledi. Yatsenyuk, "Bu zorlu dönemi aşmamızda Almanya ve diğer Batılı ortaklarımızın yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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