Berlin'de Kraliçe mesaisi



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya'ya beşinci kez resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Alman halkının da ilgi gösterdiği Kraliçe'ye eşi Prens Philip eşlik ediyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Kraliçe II. Elizabeth, Spree Nehri'nde de Gauck ve hayat arkadaşı Daniela Schadt ile bir tekne turu yaptı. Kraliçe, tekne turu sırasında kendisine ilgi gösteren Almanlara da el salladı.

Cumhurbaşkanı Gauck, Bellevue Sarayı'ndaki görüşme sonrasında Kraliçe'ye bir sürpriz yaptı. Gauck, Kraliçe'ye Hamburglu Alman sanatçı Nicole Leidenfrost'un Kraliçe'nin çocukluğunu betimleyen bir resmini hediye etti. At sevgisi ile bilinen Kraliçe resimde 1926 yılında, yaklaşık 9 yaşında olduğu sırada, Pony bir ata binerken betimleniyor.

Merkel'le baş başa görüşme

Kraliçe, saraydaki görüşmenin ardından Başbakanlık'ta Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren baş başa görüşmede Merkel ve Kraliçe'nin neler konuştuğu ise açıklanmadı.

89 yaşındaki Kraliçe ve 94 yaşındaki Prens, perşembe günü de Frankfurt'ta temaslarda bulunacak. Kraliyet çifti cuma günü de Aşağı Saksonya eyaletindeki Nazi toplama kampının bulunduğu Bergen-Belsen'i ziyaret edecek.

Kralize II. Elizabeth'in ziyareti siyasi açıdan daha çok sembolik bir anlam taşıyor. Ancak Kraliçe'nin temaslarında İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.