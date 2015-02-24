Berlin'de koalisyon zirvesi



Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Başbakan Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, iç siyasete ilişkin başlıkları görüşecek.

Asgari ücret uygulaması, kira artışına üst sınır ve enerji dönüşümü tartışmasının bu akşam yapılacak zirvenin öne çıkan konularından olması bekleniyor. SPD ile Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) arasında bu konularda görüş ayrılıkları henüz aşılamadı.

Miras yasasına yeni düzenleme, göç politikası ve diğer güncel konuların da zirvede ele alınması bekleniyor.

Koalisyon partilerinin liderleri son olarak bundan üç ay önce bir araya gelerek özel sektör şirketlerinin tepe yönetimlerine kadın kontenjanı getirilmesini düzenleyen bir yasa tasarısı üzerinde mutabakata varmışlardı.