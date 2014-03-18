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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de koalisyon zirvesi

Almanya'da koalisyon partilerinin liderleri gündemdeki tartışmalı konuları ele almak üzere bugün biraraya geliyor.

18 Mart 2014 14:59


Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Başbakan Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, hükümetin işbaşı yapmasından bu yana yapılan çalışmaları gözden geçirmek üzere biraraya gelmemişti. Asgari ücret uygulaması ve enerji dönüşümü konularının bu akşam yapılacak zirvenin gündem başlıkları arasında öne çıkması bekleniyor.

27 Kasım 2013 tarihinde tamamlanan koalisyon görüşmelerinin en tartışmalı konuları arasında, Almanya genelinde ve bütün branşlarda saatte 8,50 euroluk asgari ücret uygulanması da bulunmaktaydı. Varılan uzlaşmaya göre, asgari ücrete 2015 yılında geçilecek ve iki yıllık geçiş süresi uygulanacak. O tarihe kadar işverenle sendikalar arasında asgari ücretin altındaki saat ücreti üzerinden toplu sözleşme yapılabilecek.

Hrıstiyan Birlik'in itirazları

Koalisyon sözleşmesinde varılan anlaşmaya rağmen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri asgari ücret düzenlemesi yapılırken istisnaların göz önünde tutulmasını istiyor. CDU/CSU temsilcileri, gazete dağıtımcısı ya da tarım işçileri gibi mevsimlik çalışanların uygulamanın dışında tutulmasında ısrar ediyor.

Koalisyon zirvesinin bir diğer gündem başlığını ise Almanya'nın kuzeyinde üretilen enerjiyi güneye nakletmek üzere kurulması planlanan yeni enerji nakil hatları oluşturuyor. CSU lideri Horst Seehofer, Saksonya-Anhalt'tan Bavyera eyaletine çekilmesi planlanan yüksek gerilim hattına "gereksiz" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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