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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de koalisyon arayışında Steinmeier devrede

Almanya’daki hükümet kurma krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik lideri Merkel ile Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz’u bu akşam ağırlamaya hazırlanıyor.

30 Kasım 2017 11:35

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hükümet kurma krizini aşmak için Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderleriyle bu akşam bir araya gelecek.

Başbakan ve CDU'nun Genel Başkanı Angela Merkel, CDU'nun kardeş partisi CSU’nun Genel Başkanı Horst Seehofer ile SPD’nin Genel Başkanı Martin Schulz'u akşam saatlerinde Bellevue Sarayı’nda ağırlayacak olan Steinmeier, taraflarla koalisyon oluşturulma ihtimalini görüşecek.

24 Eylül'deki federal meclis seçimlerinden SPD her ne kadar ikinci büyük siyasi parti olarak çıksa da sonuçların açıklanmasının hemen ardından CDU/CSU ile koalisyon kurmayacaklarını belirtmişti.

Bunun üzerine CDU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile bir ay kadar süren ön görüşme yapmış, ancak FDP'nin çekilmesi sebebiyle bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Steinmeier devreye girdi

Bunun üzerine devreye giren Steinmeier, yeni bir seçime gidilmesinin önüne geçebilmek için SPD'ye baskı yapmış ve SPD hükümet ortağı olmama konusunda aldığı kesin karardan dönebileceği sinyallerini vermeye başlamıştı.

27 Kasım’da açıklama yapan SPD Başkanı Schulz, CDU/CSU ile bir koalisyon ihtimalini göz ardı etmediklerini söylemiş, ancak "Hiçbir seçenek tartışma dışı değil” diyerek sözlerine devam etmişti.

FDP ve Yeşiller ile sona eren ön görüşmeler sonrasında Almanya'da hükümeti kurmak için iki seçenek konuşuluyor. Bunlardan ilki CDU/CSU ile SPD'nin büyük koalisyon oluşturmasıyken ikincisi de SPD'nin desteklemesiyle azınlık hükümetinin kurulması.

Eğer CDU/CSU ile SPD büyük koalisyon oluşturarak hükümet kurarlarsa, 24 Eylül'deki seçimlerden üçüncü büyük parti olarak çıkan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi mecliste ana muhalefet partisi olacak.

dpa,DÇ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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