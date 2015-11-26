Berlin'de IŞİD'le mücadele hazırlığı



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in salı günü Paris'e yaptığı ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a terörle mücadelede destek sözü vermişti. Merkel'in ziyaretinin ardından Almanya'nın IŞİD'le mücadeleye vereceği desteğin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Merkel'in ilgili bakanları ile Berlin'de düzenlediği toplantıda, Tornado keşif uçaklarının yanı sıra IŞİD'le mücadele için bir savaş gemisi, en az bir tanker uçak ve bir keşif uydusunun kullanıma sunulması kararlaştırıldı.

Alman ordusu ne yapacak?

Alman savaş gemisinin Fransa'nın Akdeniz'e gönderdiği "Charles de Gaulle" adlı uçak gemisini koruma amaçlı görev yapacağı, Tornado tipi keşif uçağına eşlik edecek tanker uçağın da IŞİD'le mücadele eden savaş jetlerine havadan yakıt ikmali yapmasının amaçlandığı belirtiliyor. Jetlerin böylece daha uzun süre havada kalması planlanıyor. Tornado keşif uçaklarının sayısının da 4 ila 6 olacağı ifade ediliyor. Plana göre keşif uydusu da hedef belirlemeye yardımcı olacak.

Alman ordusunun Tornado uçaklarının Suriye ve Kuzey Irak üzerinde uçması ve karadan ayrıntılı görüntüler sağlaması hedefleniyor. Az sayıdaki NATO ülkesinin ordusu Tornado tipi uçaklara sahip. Deutsche Welle'ye yaptığı değerlendirmede Tornadoların IŞİD hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olacağını belirten Hristiyan Demokrat Birlik'in savunma uzmanı Roderich Kiesewetter, Almanların diğerlerinin eksikliklerini kapatma yeteneğine sahip olduğunu ifade etti.

Yeni askeri misyonla ilgili meclisteki görüşmelerin ise önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris saldırılarının ardından Fransa'ya "her türlü desteği" vermeye hazır olduklarını söylemişti. Ancak Alman Federal Meclisi'nden misyona yeşil ışık yakılıp yakılmayacağı şimdilik net değil.

Muhalefetin tepkisi

Sol Parti planlanan askeri misyona karşı uyarıda bulundu. Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, Alman ordusunun IŞİD'le mücadeleye katılmasının Almanya'da terör tehlikesine artırabileceğini belirterek Almanya'nın giderek daha fazla şiddet eylemcilerinin merceğine girdiğini ifade etti.

Muhalefetteki Yeşiller ise Almanya'nın IŞİD'le mücadeleye katılabileceğini, ancak bunun için bir Birleşmiş Milletler misyonu gerektiğini savunuyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nden ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle ortak bir karar çıkması kolay görünmüyor.