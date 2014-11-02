Berlin'de holigan eylemi yok



Berlin polisi, iddia edilen holigan protestosunun gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Aşırı sağcı holiganların 15 Kasım'da toplanmak için başvuruda bulunduğu ve protesto gösterisine 10 bin kişinin katılmasının beklendiği haberleri yayılmıştı.

Ancak polis, geçen hafta gösteri düzenlemek için internet üzerinden doldurulan başvuru formunda ismi bulunan kişinin kendilerini aradığını ve böyle bir bildirimde bulunmadığını söylediğini ifade etti. Polis, arayan kişinin yazılı beyanda da bulunduğunu ve verilen bilgilerin incelendiğini vurguladı.

Bilgiler inceleniyor

"Berlin'de başvuruda bulunulmuş bir holigan eylemi yok" diyen polis sözcüsü Stefan Redlich, başvurunun Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti kaynaklı olabileceğine, aynı ismin Köln'deki holigan protestosunun başvurusunda aktif bir isim olduğuna dikkat çekti.

Polis, sahte başvuru ile ilgili yasal bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına daha sonra karar verecek. Berlin'in yanı sıra Hamburg'da da holiganların gösteri düzenleyeceği iddia edilmiş, daha sonra bu gösterinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Yasaklanması konuşuluyordu

Polis, geçen hafta Köln'de "Selefilere Karşı Holiganlar" adıyla düzenlenen gösterinin tekrarı için holiganların Berlin'de başvuruda bulunduğunu ve Brandenburg Kapısı önünde 10 bin kadar kişinin toplanmasının beklendiğini duyurmuştu. Berlin İçişleri Senatörü Frank Henkel de gösterinin yasaklanabilmesi için yasal koşulların incelendiğini belirtmişti.

Köln'de geçen hafta radikal Selefilere karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin 500 holigan ve aşırı sağcı katılmış ve eyleme yabancı düşmanı söylemler damgasını vurmuştu. Şiddet olaylarının da karıştığı eylemde polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Köln'deki eylem Almanya'da yeni bir aşırı sağcı şiddet dalgasına yol açabileceği endişesine de neden oldu.