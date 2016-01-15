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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de görülmemiş eylem

Sığınmacı krizi Almanya'nın gündeminden inmiyor. Bavyeralı bir yerel yönetici, Merkel hükümetinin sığınmacı politikasını protesto için daha önce görülmemiş bir protesto yolunu seçti.

15 Ocak 2016 10:52


Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ne bağlı Landshut ilçesi kaymakamı Peter Dreier, dün akşam 31 mülteciyi otobüsle Bavyera‘dan başkent Berlin‘e getirdi.

'Özgür Seçmenler' (Freie Wähler) partili Dreier, otobüsü park ettirdiği başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada, bu eylemle mülteciler krizinde yöneticilerin "vurdumduymazlığına" kamuoyunun dikkatini çekmek istediğini söyledi.

Dreier, mültecilerin yerleştirilmesi ve barındırılması konusunda sorunlar olduğuna da işaret etti.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise mültecilerin yerleştirilmesinden eyaletlerin ve yerel yönetimlerin sorumlu olduğunu belirtti.

Bavyera Eyaleti'nde iktidarda olan Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) de Peter Dreier'i eleştirdi. CSU açıklamasında, "yerel yöneticinin sorumsuz bir biçimde reklam kampanyası yaptığı" görüşü dile getirildi.

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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