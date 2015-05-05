Berlin'de ‘Gece Kurtları’ tedirginliği



Rusya'da neredeyse herkes tarafından bilinen bir slogan vardır: "İstikamet Berlin". II. Dünya Savaşı'nda Berlin'e doğru ilerleyen tankların üzerinde yazan bu ifade şu günlerde farklı bir bağlamda yeniden gündeme geldi. Moskova'da rejim yanlısı rockçı motosiklet kulübü "Gece Kurtları" üyeleri 25 Nisan'da "İstikamet Berlin" sloganıyla Berlin'i de kapsayacak Avrupa turuna çıktılar.

Grubun amacı Nazi rejiminin yıkılışının 70'inci yıl dönümünü kutlamak. Deri ceketli kadın ve erkek kulüp üyeleri Rus bayraklarıyla donatılan motosikletleriyle 9 Mayıs'ta Berlin sokaklarında turlamayı tasarlıyorlar. Ancak bu tur sanıldığı kadar kolay olmayacak. Çünkü Gece Kurtları'nın siyasi çizgisi Avrupa'da pek benimsenmiyor. O yüzden Polonya ve Almanya bazı kulüp üyelerinin vize başvurularını reddederken, Alman Dış ve İçişleri Bakanlıkları "Nazi dönemi kurbanlarının tarif edilemez acılarını istismara yol açacak hiçbir girişime izin verilemez" açıklamasını yaptı. Ancak Avusturya üzerinden Almanya'ya giren bazı kulüp üyeleri Berlin'e doğru ilerliyorlar.

Cumartesi günü katılımın ne kadar olacağı ve kimlerin geleceği bilinmiyor. Ama bilinen bir şey var ki o da Gece Kurtları'nın "Cerrah" lakaplı 52 yaşındaki başkanı Aleksandr Saldostanov'un katılmayacağı, zira Almanya Saldostanov'a vize vermedi.

Gece Kurtları nasıl ortaya çıktı?

Rusya'da tıp fakültesinden mezun olduktan sonra bir Alman kadınla evlenen ve bir süre Batı Berlin'de yaşayan Saldostanov, bu yıllarda Almanya'daki Hells Angels gibi motosiklet kulüplerine ilgi duymaya başladı. Ülkesine döndükten sonra 1989 'da kendi ifadelerine göre Rusya'nın ilk motosikletli rockçı kulübü Gece Kurtları'nı kurdu. Kulüp başta rock konserlerinde resmi olmayan koruma görevini üstlendi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla daha da büyüyen grup büyük etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Şu anda on binlerce kişiyi bir araya getiren etkinliklerle adını sıkça duyuruyor.

Zamanla bu etkinlikler siyasi boyut kazanmaya, Batı karşıtı gösterilere dönüşmeye başladı. Sovyetlerin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi ise etkinliklerin başlıca teması haline geldi.

Putin'in desteği

2009'dan itibaren kulüp gösterilerine merkez olarak Kırım'ı seçti. 2010'da Vladimir Putin ilk kez başbakan olarak buradaki gösteriye katıldı. Kendisi de üç tekerlekli bir motosiklete binen Putin kulübe övgüler yağdırdı. Putin 2012'de de Kırım'daki gösteriye giderek, başkan Saldostanov'a "gençlere yönelik vatansever hizmetlerinden dolayı" devlet nişanı taktı. Bunun üzerine Saldostanov da Putin'e büyük önem verdiğini belirten bir konuşma yaparak, "O ülkemin uzun yıllardır beklediği bir devlet başkanı. Putin'in iktidarını daha uzun yıllar sürdürmesi için, onu korumak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kırım'ın Rusya tarafından işgalinde Saldostanov'un adamlarının önemli bir rol oynadığı biliniyor. Martta Rus televizyonlarında yayınlanan bir belgeselde bazı kulüp üyelerinin Rusya-Ukrayna arasında bir savaş çıkmasına engel oldukları anlatıldı. Belgeselde, Ukrayna'daki Gece Kurtları'nın 5 Mart 2014'de Ukrayna Ordusunun üst düzeyli subaylarından Mihaylo Koval'i Yalta'da kaçırdıkları kaydedildi. General Koval'in çantasında Ukrayna sınır birliklerine ateş etme emrinin bulunduğu ileri sürülüyordu. General daha sonra serbest bırakılmıştı.

Aslında Gece Kurtları Rusya'nın Kırım'daki özel bir birliği gibi hareket ediyor. Kırım'daki "mücadelelerinden dolayı" bazı kulüp üyelerine Moskova'da madalyalar takıldığı biliniyor. Nitekim Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılarla birlikte savaşan üyeleri bile mevcut.