Berlin’de evsize yönelik saldırıya hapis cezası

Yaklaşık altı ay önce Berlin metrosunda uyumakta olan bir evsizi ateşe vermekten yargılanan sığınmacı gençlerin davasında baş sanık 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin Eyalet Mahkemesi 21 yaşındaki genci cinayete teşebbüsten değil, ağır yaralamaya teşebbüsten suçlu buldu.

Noel akşamında saldırı

2016 yılının Noel döneminde meydana gelen olay Almanya kamuoyunda infial yaratmıştı.

Yaşları 17 ile 18 arasında değişen üç genç, saldırıya yardımdan 8’er ay tecilli cezaya çarptırıldı. 16 ve 19 yaşlarındaki iki sanığa da mağdura yardım etmedikleri gerekçesiyle 4 hafta nezaret cezası, ayrıca kamu yararına çalışma cezası verildi.

Savcılık Noel akşamındaki saldırıya katılan altı sığınmacı genç için ağır yaralamaya teşebbüs suçlaması yöneltmişti. 21 yaşındaki baş sanık içinse adam öldürmeye teşebbüs suçundan 4 yıl hapis cezası talep edilmişti. Suriyeli ve Libyalı gençler, Berlin'in Kreuzberg semtindeki Schönleinstrasse metrosundaki bir bankta yatan bir evsizi ateşe vermekten yargılanıyordu. Çevreden geçen yayalar ateşi söndürmeyi başarmış, saldırıyı sonradan fark eden Polonyalı evsiz ise herhangi bir yara almadan kurtulmuştu.

‘Sadece küçük bir ateş'

Sanıklar duruşma sırasında kendilerine yöneltilen cinayete teşebbüs suçunu geri çevirdi. 21 yaşındaki baş sanık bir kâğıt mendili ateşe verdiğini kabul etti, ancak evsiz adamı “sadece küçük bir ateşle korkutmak istediğini” söyledi. Diğer gençler ise olayla bir ilgileri olmadığını belirtti. Aynı olayda yargılanan yedinci bir genç ise yardımda bulunmadığı gerekçesiyle daha önce iki haftalığına nezaret cezasına çarptırılmıştı.

Olayın bu kadar hızlı bir biçimde aydınlatılmasına çevredeki kameraların yardımcı olduğu belirtiliyor. Video kaydına geçen görüntülerin yayınlaması sonrasında gençlerin çoğu teslim olmuştu. Görüntülerde gençlerin evsiz adama yardım etmeden olay yerinden uzaklaşmaları dikkat çekiyor.

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DPA/AFP/ÇA,EC