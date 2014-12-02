Berlin'de ekonomi zirvesi



Almanya-Fransa Ekonomik Konseyi toplantısında Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Amanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin hazır bulunacak.

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "toplantının Berlin ve Paris'in kararlılığının ortaya konması ve piyasalara olumlu bir mesaj vermesi açısından taşıdığı önem" vurgulandı.

Toplantıya Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann da katılıyor.

Uzmanlar hangi acil önlemlerin alınmasını istiyor?

Gabriel ve Macron geçen hafta Paris'te buluşmuş ve uzmanlar tarafından hazırlanan bir raporu ele almıştı. Raporda, Avrupa'nın tamamını etkileyen "durgunluk tuzağı"ndan kurtulabilmek için her iki ülke de acil önlemler almaya davet ediliyor.

Ekonomistler Henrik Enderlein ve Jean Pisani-Ferry başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanan raporda Almanya daha fazla yatırım yapmaya ve göçmen almaya çağrılıyor. Fransa'ya yapılan önerilerin başında ise tasarruf ve istihdam piyasasının daha esnek hale getirilmesi geliyor.

Günümüzde Alman ekonomisinin nispeten daha iyi durumda olduğu ancak bunun başta yaşlanan toplum olmak üzere muhtelif etkenlerin de etkisiyle orta ve uzun vadede tersine dönebileceği uyarısında bulunuluyor.

Raporda Almanya önümüzdeki üç yıl için öngördüğü yatırım paketini 10 milyardan 24 milyar euroya çıkarmaya çağrılıyor. Nüfustaki yaşlı oranının dengelenmesi için her yıl 300 bin göçmenin alınması ve kadınların istihdam piyasasına daha iyi entegre edilmesi öneriliyor.

Fransa'da ücret artışlarının sınırlandırılması, her yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin üç yılda bir düzenlenmesi tavsiye ediliyor.