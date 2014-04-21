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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de casus alarmı

Alman İstihbaratı, Rus gizli servisinin Almanya'da artan faaliyetleri konusunda uyarıda bulundu.

21 Nisan 2014 15:08

"Welt am Sonntag" gazetesine konuşan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, Rus gizli servisinin Almanya'ya büyük önem verdiğini söyledi.

Alman karşı casusluk teşkilatının verilerine göre Rus istihbaratçıları, Rusya'nın Almanya'daki "diplomatik temsilciliklerinde görevli personel" sıfatıyla ülkede bulunuyor. Buna göre bu tür kurumlarda görevli personelin üçte biri istihbarat kökenlilerden meydana geliyor.

BfV'nin istihbarata karşı koyma bölümü yöneticisi Burkhard Even, "Ajanlar, Rusya'nın çıkarları açısından önem taşıyabilecek muhtemel kişileri sıkı bir analiz süreci sonunda belirliyor, daha sonraki adımı, bu kişiyle dostluk kurulması oluşturuyor" dedi.

Rus casusların hedefleri

İddialara göre Rus casusları, Alman politikacıların danışman ve personelini yakından takip ediyor. Politikacıların yanı sıra vakıflar ve bakanlıklar da Rus casusların hedef aldığı kurumlar arasında başı çekiyor.

Alman güvenlik çevrelerinin verilerine göre, Rus gizli servisi Alman siyaset ve ekonomi dünyasına ilişkin yoğun veri topluyor. Rus casusların Federal Meclis'e yakın çevreler aracılığıyla dış, ekonomi ve savunma politikalarına ilişkin hassas bilgi peşinde olduğu ileri sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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