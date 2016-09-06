Berlin'de bütçe görüşmeleri başladı



Almanya'da meclis tatili sona erdi. Tatil sonrasının ilk haftasında seçim yılı olan 2017'nin mali yıl bütçe taslağı ve 2020 yılına kadar olan dönemi kapsayan mali planın genel kurulda görüşülmesine başlandı. Genel kurulun açılışında söz alan Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, federal hükümetin bütçe taslağı hakkında bilgi verdi. Federal hükümet devletin yeni mali yılda 328 milyar 700 milyon euroluk harcama yapmasını öngörüyor. Bu rakam bir önceki döneme göre yüzde 3,7'lik artış anlamına geliyor. Bütçenin artan kalemlerinin başında sosyal güvenlik, eğitim, araştırma, ulaştırma, dijital altyapı, iç güvenlik ve savunma geliyor. 2020 yılına kadar federal devlet bütçesinin 349 milyar 300 milyon euroluk hacme ulaşması planlanıyor.

Büyük koalisyon bünyesindeki görüş ayrılıkları nedeniyle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçim dönemine girerken ortak paydada buluşmalarının zor olacağı kaydediliyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Federal Polis Teşkilatı'na 3 bin personel daha alınmasını ve Doğu ile Batı Almanya'daki emekli aylıklarının eşitlenmesinde federal bütçe ve vergi gelirlerinden kaynak ayrılmasını talep ediyor. Maliye Bakanı Schäuble, koalisyon ortağının emeklilik sigortasının finansmanıyla ilgili taleplerini reddediyor. Bütçenin fazla vermesi sayesinde gündeme gelen vergi indirimi tartışmasının nasıl sonuçlanacağı da kestirilemiyor.

Bütçe borçsuz finanse edilecek

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, mültecilere yapılan harcamalarla kamu yatırımlarının artacak olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda da bütçenin borçla finanse edilmeyeceğini ve 2020'ye kadar her mali yılın sıfır açıkla kapanmasına öncelik vereceklerini söyledi. Almanya bütçe giderlerini borçla kapatmama hedefini 1969 yılından bu yana ilk kez 2014'te tutturabilmişti. Muhalefetteki Yeşiller partisinin sözcüleri, Avrupa Merkez Bankası'nın sıfır faiz politikası sayesinde bütçenin borçsuz yönetilebildiğini belirtiyorlar. Partinin bütçe uzmanı Sven-Christian Kindler, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, "faizlerin sıfıra dayandığı ve ekonominin canlandığı dönemlerde ek borçlanmaya gitmeden bütçe giderlerini finanse etmenin marifet olmadığını" söyledi.

Hafta sonuna kadar sürecek olan bütçe görüşmeleri sırasında sırayla bütün bakanlıkların bütçeleri tartışılacak. Görüşmelerin doruk noktasını, muhalefetin hükümet politikalarını eleştirdiği çarşamba günkü genel kurul oluşturacak. Bütçe, vergi gelirleri tahminlerinin açıklanacağı kasım ayında yasalaşacak.