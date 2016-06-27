Berlin'de Brexit mesaisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile ilgili olarak
AB'nin önde gelen isimleri ile bugün Berlin'de biraraya geliyor. Merkel, AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk, Hollanda Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı
Mariano Renzi ile birlikte İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının sonuçlarını masaya
yatıracak.
Merkel önce Tusk, ardından da Hollande ve Renzi ile görüşecek. Merkel, Hollande ve
Renzi kısa bir basın açıklaması yaptıktan sonra görüşmelerini akşam yemeğinde
sürdürecek. Liderler yarın da Brüksel'de düzenlenecek iki günlük AB liderler zirvesine
katılacak.
Paris ve Berlin görüş birliği içinde
Merkel ve Hollande'ın hafta sonu da Brexit referandumu ile ilgili olarak bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hollande
ve Merkel'in referandumun ardından nasıl bir tutum izleneceği konusunda "tam bir
görüş birliği" içinde oldukları vurgulandı. İki liderin de somut önceliklerle hızlı hareket
edilmesi ve bir Avrupa girişiminin gerekli olduğu görüşünde birleştiği ifade edildi.
AB'nin kurucu üyeleri olan Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg'un dışişleri bakanları da cumartesi günü AB'nin atacağı adımları
görüşmek üzere Berlin'de biraraya gelmiş ve İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin
hemen başlatılmasını istemişti. Merkel ise ayrılma süreci ile ilgili olarak sabırlı
olunması gerektiğini açıklamıştı.
Prag'da da gündem Brexit
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Brexit'le ilgili temaslarını
sürdürüyor. Bakan Steinmeier bugün Prag'da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve
Slovakya'nın dışişleri bakanları ile biraraya gelerek İngiltere'nin ayrılma kararı ve bu
kararın olası sonuçlarını masaya yatıracak.
Brüksel ve Londra da bugün önemli bir misafiri ağırlıyor. Londra ve Brüksel'e
ziyaretler gerçekleştirecek olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Brexit
referandumunun sonuçları ile ilgili bilgi alacak. Kerry, Brüksel'de AB Dış Politika
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Londra'da da İngiltere Dışişleri Bakanı Philip
Hammond ile bir araya gelecek.