Berlin'de Brexit mesaisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile ilgili olarak

AB'nin önde gelen isimleri ile bugün Berlin'de biraraya geliyor. Merkel, AB Konseyi

Başkanı Donald Tusk, Hollanda Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı

Mariano Renzi ile birlikte İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının sonuçlarını masaya

yatıracak.

Merkel önce Tusk, ardından da Hollande ve Renzi ile görüşecek. Merkel, Hollande ve

Renzi kısa bir basın açıklaması yaptıktan sonra görüşmelerini akşam yemeğinde

sürdürecek. Liderler yarın da Brüksel'de düzenlenecek iki günlük AB liderler zirvesine

katılacak.

Paris ve Berlin görüş birliği içinde

Merkel ve Hollande'ın hafta sonu da Brexit referandumu ile ilgili olarak bir telefon

görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hollande

ve Merkel'in referandumun ardından nasıl bir tutum izleneceği konusunda "tam bir

görüş birliği" içinde oldukları vurgulandı. İki liderin de somut önceliklerle hızlı hareket

edilmesi ve bir Avrupa girişiminin gerekli olduğu görüşünde birleştiği ifade edildi.

AB'nin kurucu üyeleri olan Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve

Lüksemburg'un dışişleri bakanları da cumartesi günü AB'nin atacağı adımları

görüşmek üzere Berlin'de biraraya gelmiş ve İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin

hemen başlatılmasını istemişti. Merkel ise ayrılma süreci ile ilgili olarak sabırlı

olunması gerektiğini açıklamıştı.

Prag'da da gündem Brexit

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Brexit'le ilgili temaslarını

sürdürüyor. Bakan Steinmeier bugün Prag'da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve

Slovakya'nın dışişleri bakanları ile biraraya gelerek İngiltere'nin ayrılma kararı ve bu

kararın olası sonuçlarını masaya yatıracak.

Brüksel ve Londra da bugün önemli bir misafiri ağırlıyor. Londra ve Brüksel'e

ziyaretler gerçekleştirecek olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Brexit

referandumunun sonuçları ile ilgili bilgi alacak. Kerry, Brüksel'de AB Dış Politika

Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Londra'da da İngiltere Dışişleri Bakanı Philip

Hammond ile bir araya gelecek.