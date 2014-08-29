Berlin'de Balkan zirvesi



Berlin'deki konferansa Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'ın yanı sıra Balkan ülkeleriyle AB arasındaki diyalog sürecinin geliştirilmesi için çalışan AB üyesi Slovenya ve Hırvatistan da katıldı. Zirvede bu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte dışişleri ve ekonomi bakanları da hazır bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, davetli liderlere hitaben yaptığı konuşmada, AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi. Merkel, "Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği için perspektifi var, ancak yol uzun ve yapılacak daha çok iş var" ifadesini kullandı. Bölgesel işbirliğini geliştirmeye çağıran Merkel, altyapının iyileştirilmesini, işsizlikle etkin şekilde mücade edilmesini istedi. Almanya Başbakanı, somut vaatlerde bulunmaktan kaçındı.

'Avrupa bir başarı modeli'

Konferans sonrası yayınlanan ortak açıklamada ise "reform çabalarının sürdürülmesi ve ülkeler ve toplumlar arası barış sürecinin teşvik edilmesi gerektiği" vurgulandı. Yolsuzluk ve organize suçlarla mücadelede ek önlemlerin alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

"Avrupa bir başarı modelidir" diyen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Merkel'in Balkan ülkelerine AB üyeliği sürecinde verdiği desteği övdü. Bölgede 1990'lı yıllarda yaşanan savaşları hatırlatan Rama, "Hoşgörü ve saygıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. İhtilaflar barışçıl yollardan ve hukuk devleti kurumları aracılığıyla çözülmelidir"diye konuştu.

12 milyar euro yardım sözü

Avrupa Birliği Komisyonu'nun görevi devretmeye hazırlanan başkanı José Manuel Barroso, üyelik sürecinin reformlara bağlı olduğunu vurguladı. "Kuşkuya yer yok, öyle ya da böyle üyelikleri gerçekleşecek" diyen Barroso, Batı Balkan ülkelerine 2014 – 2020 yılları arasında 12 milyar euro yardım yapılacağını söyledi.

Batı Balkanlar Hükümetlerarası Konferansı'nın önümüzdeki yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması ve reform adımlarının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.